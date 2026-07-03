Nació en Cabo Verde, vive hace 20 años en Argentina y alienta a los dos países desde lo más austral de la Patagonia

Tito Chantre nació en Cabo Verde y hace 20 años llegó a la Argentina, su segundo hogar. En la previa del partido por los 16vos de final entre el equipo africano y la Selección argentina de fútbol masculino, el único hincha caboverdiano en Tierra del Fuego contó cómo se adaptó a la idiosincrasia nacional.

De África, a Tierra del Fuego

Las dos décadas que lleva en la Patagonia parecen haber calado hondo en el corazón de Tito. Tal es así que reconoció que tiene cábalas previas a cada partido y, a su vez, hincha tanto por Cabo Verde como por Argentina. Sin embargo, las circunstancias del encuentro de este viernes 3 de julio lo obligan a optar por uno.

"Uno va haciendo la misma cábala para cada partido. La hago tanto para Argentina, como para Cabo Verde, porque no es que hincho por uno u otro equipo, son los equipos, dos selecciones por las que yo estaba hinchando. Ahora ya tengo que decidir por uno: elijo Cabo Verde. Pero hoy voy a quedarme triste porque uno de los dos equipos va a quedar afuera", reflexionó sobre el mata-mata que disputará en Miami, durante una entrevista con el programa Entretiempo de AM 550.

Al terruño, con amor

Casi como se vive en la Argentina, de acuerdo con los dichos de Tito, en Cabo Verde también se respira fútbol. Y esa tradición se vive desde muy temprano. "Cabo Verde es un país muy futbolero. En mi barrio, los históricos del barrio sabemos que tenemos partido de fútbol todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Nos levantamos para ir al partido, de 6 a 7:30, 6 a 8 dependiendo de las ocupaciones que tengan las las personas", añadió ante la consulta del periodista Pablo Montanaro.

Tras la realización de la actividad física, de la práctica deportiva, los caboverdianos continúan con su rutina. Rutina de trabajo y estudio.

Respecto a la organización política, Tito describió cómo está organizado Cabo Verde. "Nací en la Isla de São Vicente, en la ciudad de Mindelo. Cabo Verde está compuesto por 10 islas. Cada isla funciona como una provincia argentina. El campeonato nacional se hace solamente con los campeones de cada isla. Para acceder al al campeonato nacional, primero tenés que ser campeón en tu ciudad", explicó.

Trabajador plástico, director ambiental y jefe de familia fueguina

Consultado sobre su llegada a la Argentina, Tito describió los motivos que lo llevaron a elegir esta tierra como suya. "Vine a estudiar, pero estando acá, cambié mi rubro de de formación. Me formé en lo que es la industria de transformación de plásticos y actualmente estoy dirigiendo un proyecto ambiental en Río Grande", compartió.

Lejos de haberse quedado solo, Tito formó una familia argentina en esa ciudad de Tierra del Fuego. "Estoy en Argentina hace 20 años, acá en Río Grande hace 14 años. Mi esposa es fueguina, mi hija es fueguina y y acá ya eché raíces", reconoció.

La entrevista completa a Tito Chante, el hincha de Cabo Verde que vive en Tierra del Fuego