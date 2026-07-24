El Napoli volvió a dejar en claro que su historia está profundamente conectada con la Argentina. En el marco de los festejos por el centenario de la institución, el club lanzó una nueva camiseta alternativa inspirada en los napolitanos que viven en distintos rincones del mundo y eligió a Buenos Aires como el eje de una emotiva campaña audiovisual que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La producción recorre algunos de los sitios más representativos de la capital argentina y transmite un mensaje que refleja la pasión compartida por el fútbol. "Acá se vive por el fútbol", expresa una de las frases del video, que muestra escenarios icónicos como La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, lugares que representan la identidad porteña y el fuerte legado de la inmigración italiana.

La elección de Argentina no fue casual. Desde el Napoli explicaron que el objetivo de esta campaña es rendir homenaje a los napolitanos que, aunque viven lejos de su ciudad natal, mantienen intactas sus tradiciones y su sentido de pertenencia. El país sudamericano ocupa un lugar destacado por la enorme comunidad de descendientes italianos y por la histórica conexión cultural con Nápoles.

Uno de los escenarios más llamativos del video fue "La Boca 5.0", la intervención artística creada por Alfredo Segatori dentro del proyecto Exabrupto de Color. La obra recrea la estética de los tradicionales conventillos y recuerda el impacto que tuvo la inmigración europea en la construcción de la identidad del barrio y de buena parte de la sociedad argentina.

La nueva camiseta luce una base blanca con detalles en azul, el color que identifica al Napoli, y suma líneas finas que le aportan un diseño moderno. Entre sus elementos distintivos aparecen el escudo del club junto a una representación del Golfo de Nápoles y el Vesubio, dos emblemas inseparables de la ciudad italiana que también forman parte de su identidad.

Napoli homenajea a nuestro país

Además, la prenda incorpora en la parte trasera del cuello la inscripción "Partenopei", un guiño a la historia de Nápoles y a sus habitantes. En cuanto al aspecto técnico, la indumentaria fue confeccionada con paneles de malla elástica en la espalda y debajo de las mangas, buscando mejorar la ventilación y brindar mayor comodidad y libertad de movimiento durante los partidos.

La presentación de esta colección especial llega en un año muy significativo para el Napoli, que celebra cien años de historia. Con esta iniciativa, el club decidió mirar hacia el otro lado del Atlántico para destacar a una comunidad que mantiene vivas sus raíces y que comparte una misma manera de sentir el fútbol, marcada por la pasión y la identidad.