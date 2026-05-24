Neuquén RC superó en la semifinal del Torneo Regional patagónico de Rugby a Marabunta por 55-17 y se metió en la gran definición de la competencia, donde buscará no solo el título, sino un lugar en el repechaje al TDI.

El clásico del Valle tuvo un sólido dueño: Neuquén RC. El azul superó de punta a punta a la Hormiga como local, y estará en una nueva definición de la competencia donde defiende el Bicampeonato.

Gauna, autor de dos try para el azul

En la primera etapa ya mostró credenciales con un 33-3, y sin quedarse, logró cerrar el clásico del Valle a su poder, con los try de Camilo Barroso, Francisco Puricelli, Cipriano Arias, donde Federico Gauna, más uno de Juan Gutiérrez, Maximiliano González y Gabriel Sosa.

Ahora, el azul definirá de local el título ante el ganador de Bigornia vs Chenque, que jugarán la segunda semifinal hoy desde las 16hs.

Además de la final, Neuquén también tiene por delante la final del norpatagónico donde se verá las caras con Sportiva de Bahía Blanca. En el caso de quedarse con la corona patagónica, jugará un nuevo repechaje por el TDI 2027.