El 14 de marzo quedó marcado como el inicio del Torneo Regional Patagónico de Clubes de Rugby, competencia que tendrá formato renovado y que apunta a reducir el desgate físico de los diferentes equipos. Se jugará por ventanas extendiendo el tiempo de la competencia. Neuquén RC defiende el título.

Habitualmente la competencia se jugaba en el inicio de la temporada, donde se conocía al nuevo campeón y clasificados al TDI reválida. En esta oportunidad, el formato será de una fecha por mes, permitiendo mejor recuperación entre los partidos a los equipos participantes, siendo el 6 de junio la fecha para la gran final.

Serán para esta edición dos zonas de cuatro equipos, tres elencos del Alto Valle competirán. Por un lado estarán integrando el Grupo 1: Roca RC, Deportivo Portugués (Austral) Bigornia Club de Rawson, y Marabunta RC.

Por otro lado, en el grupo B, dirá presente el actual campeón Neuquén RC, donde se enfrentará a Las Águilas de Tierra del Fuego, Trelew RC del Valle, y Chenque RC, también de Austral.

Pasarán a Semifinales los dos primeros de cada grupo, con sede del mejor ubicado. La final será mismo formato. El campeón jugará el repechaje para el TDI 2027.