El volante neuquino Nicolás Elosú Larumbe, que cumplirá 21 el venidero 1 de febrero, firmó su vínculo hasta mediados de 2028 con el Zalaegerszegi Torna Egylet, club que milita en la primera división de Hungría, de la ciudad de Zalaegerszeg.

Surgido en las inferiores del Club Atlético Pacífico de Neuquén capital, defendió los colores del Decano jugando con la categoría 2004, a pesar de ser un año más chico. Durante su etapa formativa, fue campeón del Torneo Oficial de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) certamen que llevó el nombre del desaparecido ex presidente de la entidad, el zapalino Carlos Irizar en 2017 y llegó dos veces a la final de la Copa Neuquén, siendo dirigido por Andrés "Andy" Sarrocco.

A principios de 2018 dejó Mitre y Agote para sumarse al Racing Club de Avellaneda, donde permaneció durante siete años y llegó a ser parte del plantel de Reserva. Gustavo Costas decidió no tenerlo en cuenta para el plantel profesional y la entidad albiceleste no le hizo el contrato profesional, en consecuencia por su edad, quedó en libertad de acción y con el pase en su poder.

El neuquino Nicolás Elosu Larumbe, fue uno de los jugadores más regulares de Racing de Avellaneda en 2025, a muchos sorprendió que La Academia lo haya dejado libre

Volante, su pierna hábil la derecha, de 1.71 metros de altura, 57/59 kilos su peso ideal, con doble pasaporte, argentino/polaco, lo que le permitió en forma rápida conseguir un lugar en el fútbol europeo, ya que no utilizará plaza extracomunitaria.

Tuvo una activa participación en el certamen de Reserva del año pasado, jugó 52 partidos, en la Copa Proyección del Torneo Apertura 2025, jugó 20 partidos y en el Clausura se afianzó como titular y estuvo presente en 31 partidos. También jugó el partido de play off del segundo certamen de la temporada pasada.

En las redes sociales de Pacífico se posteó que "nos llena de orgullo ver cómo los chicos que pasaron por el club siguen cumpliendo sus sueños y escalando en el fútbol profesional. Lo mejor para este nuevo desafío, Nico Elosú".

Su nuevo club, Zalaegerszegi Torna Egylet, marcha séptimo en el campeonato de primera división de Hungría, su técnico será el conocido portugues, Nuno Campos, que en 2020 y 2021 trabajó como segundo entrenador de la Roma y antes de llegar a su actual cargo fue auxiliar técnico de Renato Paiva, en el Toluca de México.