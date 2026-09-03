Los 22 años de Lionel Messi en la Selección Argentina atravesaron generaciones enteras, ni hablar de los niños que disfrutaron sus últimos y exitosos campeonatos con la celeste y blanca en la Copa América y el Mundial.

Es el caso de los jugadores de divisiones inferiores y las escuelitas de todo el país, aunque en este caso fueron los socios neuquinos de Pacífico más pequeños los que se acordaron de él.

A pocos días de hacerse público el anuncio oficial por parte del jugador de decirle adiós a todas las convocatorias, en esta parte de la Patagonia se pensó en una linda iniciativa para agasajarlo.

Así fue como el comunity mánager de las redes sociales fútboleras del Decano puso manos a la obra y dejó muchos testimonios de los más pequeños: "Gracias capitán por todo lo que nos diste", “Sos un capo”, “Te quiero mucho”, “Sos el mejor jugador del mundo”, “Sos mi ídolo”, “Gracias, Messi”, fueron sólo algunas de las frases sueltas que se pueden disfrutar en un video que ahora sueña con llegar a oídos del gran capitán.

¡Porqué no!

En diferentes entrevistas previas, uno de los deseos que Messi ha dejado trascender para cuando ya no esté activo de manera profesional en el fútbol es el de recorrer toda la Argentina junto a su familia.

Por supuesto que no serían excursiones regulares, pero la Patagonia es uno de los destinos agendados por el 10. Habrá que estar muy atentos a cualquier contacto que este tipo de homenajes despierte en él, mientras transita los últimos años de carrera en el Inter Miami y se habla de un posible amistoso en el país para la ventana FIFA que se viene en septiembre y octubre.