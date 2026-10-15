El Gobierno de Neuquén presentó este miércoles 14 de octubre el plan Neuquén Vive, una cartera de 45 obras nuevas con una inversión estimada de $685.800 millones para ampliar la infraestructura deportiva, cultural, turística y recreativa de la provincia. La presentación se realizó en el estadio Ruca Che, en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, mediante una experiencia inmersiva que permitió conocer los proyectos previstos.

Durante la jornada, el entrenador de Centro Español de Plottier, Mauricio Santangelo; el secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli; y el presidente del Club BPN, Herbert López, valoraron la planificación de nuevas instalaciones y su potencial para ampliar las oportunidades de acceso al deporte. Los referentes coincidieron en la importancia de contar con infraestructura adecuada para sostener la formación, la inclusión y el desarrollo de deportistas.

Siete natatorios para ampliar el acceso a la natación

Uno de los principales componentes de Neuquén Vive es la construcción de siete natatorios, con una inversión prevista de $134.000 millones y una superficie conjunta de 25.200 metros cuadrados.

El proyecto incluye un natatorio olímpico en Neuquén capital y seis semiolímpicos en el interior provincial. Las localidades contempladas son:

Andacollo .

Rincón de los Sauces .

Zapala .

Plaza Huincul .

Piedra del Águila .

San Martín de los Andes.

Los complejos tendrán piscinas, vestuarios, gimnasios e instalaciones para entrenamientos y competencias. La propuesta busca ampliar las posibilidades de practicar natación sin que los habitantes de distintas regiones deban depender de la infraestructura disponible en otras ciudades.

Para Mauricio Santangelo, entrenador de Centro Español de Plottier, el talento deportivo está presente en toda la provincia, pero necesita instalaciones que permitan desarrollar procesos de formación a largo plazo.

El técnico sostuvo que Neuquén está apostando a fortalecer su infraestructura y consideró que ese crecimiento puede ayudar a que los deportistas locales compitan en ámbitos nacionales e internacionales.

También destacó la importancia de generar condiciones para que más personas accedan a distintas disciplinas, desde las primeras etapas de formación hasta los niveles competitivos.

23 centros deportivos comunitarios: cómo se distribuirán

El plan también contempla una red de 23 Centros Deportivos Comunitarios, con una inversión total estimada de $138.000 millones y una superficie de 34.500 metros cuadrados.

Según la planificación presentada, 10 centros están en construcción y otros 13 se encuentran proyectados. Los edificios serán multipropósito y estarán destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas, además de encuentros comunitarios.

La propuesta apunta a que estos espacios no funcionen únicamente como lugares de entrenamiento, sino también como ámbitos de integración para chicos, adolescentes, adultos y personas mayores.

Mauricio Serenelli destacó el impacto social de las instalaciones deportivas y sostuvo que la experiencia de la ciudad de Neuquén muestra la importancia de ampliar la oferta de espacios para la práctica de distintas disciplinas.

Según explicó, la apertura de nuevos gimnasios permitió incorporar más actividades y aumentar la participación. En ese sentido, señaló que la infraestructura puede contribuir a que niños y adolescentes encuentren espacios de formación y pertenencia.

El funcionario también valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios para desarrollar programas destinados a diferentes grupos de edad.

El deporte como herramienta de inclusión y formación

Herbert López, presidente del Club BPN, destacó que la planificación de nuevas instalaciones puede contribuir a que el deporte alcance a más personas, tanto en la capital como en localidades del interior.

El dirigente remarcó que los proyectos necesitan continuidad y organización para que las instalaciones puedan cumplir sus objetivos deportivos y sociales.

En ese contexto, mencionó el avance del natatorio del Club BPN, una obra independiente de los siete natatorios previstos en Neuquén Vive. Según informó, el proyecto del club registraba un 85% de avance al momento de la entrevista y había demandado una inversión superior a los $500 millones, con un aporte provincial y recursos de la propia institución.

López señaló que el club analizaba la posibilidad de obtener una homologación nacional para realizar competencias. La concreción de ese objetivo dependerá de los requisitos técnicos y de la evaluación correspondiente.

El caso ilustra otro aspecto de la infraestructura deportiva: además de las grandes obras públicas, los clubes cumplen un papel relevante en la ampliación de la oferta de actividades y en la formación de deportistas.

Qué inversión contempla Neuquén Vive

La cartera presentada reúne proyectos de distintas escalas, desde instalaciones para entrenamiento y competencia hasta espacios públicos destinados al encuentro comunitario.

Entre los principales componentes informados se encuentran:

45 obras nuevas , con una inversión estimada de $685.800 millones.

Siete natatorios , con una inversión de $134.000 millones.

23 centros deportivos comunitarios , con una inversión de $138.000 millones.

Nueve paseos costeros , con una inversión de $131.800 millones.

Tres centros de convenciones, con una inversión de $42.000 millones.

Las cifras de cada grupo corresponden a los proyectos específicos mencionados y no deben sumarse como si representaran la totalidad del plan: Neuquén Vive comprende otras obras que también forman parte de la inversión global anunciada.

El Gobierno provincial organizó la propuesta en siete ejes: superarse, disfrutar, conectarse, renovarse, expresarse, encontrarse y descubrir. La planificación fue presentada por los ministerios de Infraestructura y de Juventud, Deportes y Cultura.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que las inversiones deben alcanzar a todas las localidades, independientemente de su tamaño o ubicación geográfica, y afirmó que el objetivo es pensar en las próximas generaciones.