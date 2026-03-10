En el Libertadores de América. Enrique Bochini, Independiente recibe desde las 19.45hs a Unión de Santa Fe, por la fecha 10 del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol. El objetivo es común para ambos: no perder pisada al líder.

Con arbitraje de Andrés Merlos, el cuarto del Grupo A, recibe al tercer, buscando ambos quedar momentáneamente como escoltas de Vélez. El Rojo, se recuperó en su última presentación de su esquivo paso por Mendoza donde solo logró un punto de seis, consiguiendo un triunfo clave ante Central Córdoba por 2-0.

El elenco de Gustavo Quinteros acumula 3 triunfos, 4 empates y una derrota. Está con 13 unidades, a 5 del líder que juega a la misma hora. Sebastián Valdés volverá a la zaga central junto a Lomónaco luego de la suspensión, mientras que se confirmó la continuidad de Gabriel Ávalos, tras el interese del Fluminense de Brasil.

Ávalos confirmó que se queda luego del interes del "flu"

Por otro lado, Unión atraviesa un gran momento en el torneo, el elenco de Leonardo Madelón ganó en sus últimas tres presentaciones: 1-0 vs Aldosivi, 3-1 vs Sarmiento, y 2-1 a Instituto, resultados que lo posicionan tercero con 14 puntos, producto de 4 victorias, dos empates y misma cantidad de derrotas.

En su tercer partido consecutivo como visitante, contará con Julián Palacios y Rafael Profini, ambos en un gran momento y tres asistencias cada uno, más Cristian Tarragona en ataque, que se destapó con 4 goles en 8 fechas.

Tarragona, goleador de Unión con 4 tantos

Probables Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdés, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido:

Hora: 19.45

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini