La Serie A se pone al día y el Como de Nico Paz y Máximo Perrone cayó 3-1 frente a Milan por el postergado de la fecha 16 en el Estadio Giuseppe Sinigaglia. El conjunto Lariani, ubicado sexto con 34 unidades, arrancó ganando y mereció más, pero el Rossonero, que llegaba obligado a ganar tras dos empates consecutivos, fue ultra contundente y se llevó tres puntos muy importantes para recortarle distancia a Inter, el líder del campeonato, al que escoltan a tres puntos de distancia.

Como 1-3 Milan, los goles

El dueño de casa se hizo cargo del partido desde temprano y madrugó al Milan a los 10 minutos. Un centro del croata Martin Baturina al segundo palo encontró el anticipo de cabeza de Marc-Oliver Kempf, que se elevó por encima de todos y estableció el 1-0 del Como, que en ese momento escalaba posiciones y seguía soñando con competir internacionalmente.

A pesar de que el dueño de casa fue muy superior durante la primera mitad y Paz tuvo dos chances (una muy clara atajada por Mike Maignan) para extender la ventaja, el Milan resistió y pese a dar una floja imagen consiguió empatar desde los doce pasos. Luego de un penal de Kempf sobre Adrian Rabiot en tiempo adicionado al reglamentario, Christopher Nkunku se hizo cargo y, a pesar de que el arquero Jean Butez estuvo muy cerca de atajarlo, su remate se transformó en el 1-1.

El encuentro siguió en una tónica similar, con el local llevando las riendas del encuentro, y una vez más Nico Paz tuvo un zurdazo ante el que Maignan respondió de gran forma. A pesar de esto, el Milan hizo gala de su efectividad y en el primer ataque elaborado completó la remontada. Rafael Leão recibió un largo pelotazo, se metió en el área y puso una gran habilitación para la llegada de Rabiot, que controló y sacó un zurdazo cruzado que se transformó en el 2-1.

Sobre el final del partido, Como fue y dejó espacios, y faltando dos minutos para el desenlace la gran figura del partido apareció nuevamente para asegurar el triunfo del Rossonero. Rabiot capturó un despeje de cabeza tras un lateral y sorprendió al arquero Butez con un remate bajo al primer palo que se transformó en el 3-1 final con el que los de Massimiliano Allegri se llevaron un triunfo clave para seguir peleando con Inter por el Scudetto.

Inter ganó y se aseguró la punta

En la jornada de ayer también hubo encuentros postergados de Serie A y el líder del campeonato aprovechó para sacar más distancia en la cima al vencer por 1-0 al Lecce. En un partido donde Lautaro Martínez no fue titular e ingresó faltando poco menos de 20 minutos, igual el atacante de la Selección Argentina formó parte del gol de la victoria: un remate suyo dentro del área fue tapado por el arquero Wladimiro Falcone y el rebote le quedó a Pio Espósito, autor del único tanto del duelo en el Giuseppe Meazza.

Así las cosas, Inter sumó su octava victoria en los últimos nueve encuentros de Serie A, un paso arrollador que a sus rivales les está costando seguir. Si el Milan pierde hoy ante el Como, serán seis los puntos de ventaja del Neroazzurro sobre su eterno rival, mientras que Napoli, otro perseguidor que ayer pinchó al igualar sin goles ante Parma, también suma 40 puntos y empieza a flaquear en la lucha por el Scudetto.