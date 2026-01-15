Se juegan dos encuentros postergados de la Serie A, y en uno de ellos nuevamente hubo participación argentina. Bologna vence 3-1 como visitante con un golazo de Santiago Castro y se mete en la pelea por puestos de competencia europea. El surgido en Vélez decretó el tercer tanto de su equipo con un gran remate, mientras que Benjamín Domínguez, el otro argentino de los Rossoblu, asistió en el segundo.

A dos minutos del descanso, con la ventaja transitoria 2-1 para el visitante, Tommaso Pobega bajó una pelota de cabeza para un Castro que no dudó en rematar de primera y la ejecución le salió perfecta: un disparo violentísimo que dio en el travesaño antes de ingresar y dejó sin respuestas a Lorenzo Montipò. Fue el quinto gol en Serie A para el atacante de 21 años y el sexto gol por todas las competencias en una temporada donde ya suma 25 encuentros.

Además del golazo de Castro, otro albiceleste fue muy importante en la victoria. Con el duelo 1-1, Domínguez recibió a espaldas de su marcador, recortó hacia el medio y encontró a Jens Odgaard para que el danés coloque la pelota con justeza sobre el palo derecho de Montipò. Este gol significó la remontada para un Bologna que arrancó perdiendo a los 13 minutos (Gift Orban, el tanto del Hellas Verona) y había igualado por intermedio de Riccardo Orsolini.

De terminar así, el Rossoblu consigue una victoria importante que lo ubica en el octavo puesto con 30 unidades, a cuatro puntos del Como que hoy se está quedando con la plaza de Conference League. Los Lariani, que también tienen un encuentro menos, juegan desde las 16 contra el escolta Milan, con la presencia de Nico Paz entre los titulares.