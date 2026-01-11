La lucha por la Serie A sigue muy caliente y en el cierre de la jornada del domingo Inter recibe a Napoli en el Giuseppe Meazza buscando consolidarse como el puntero del campeonato. El Neroazzurro, que tendrá a Lautaro Martínez desde el arranque siendo el capitán, pretende una victoria que le dé cinco puntos de ventaja sobre el Milan, que empató ante Fiorentina y quedó segundo, mientras que los napolitanos van por un triunfo que los deje a un punto de la cima. Por ahora, es empate 1-1.

Inter 1-1 Napoli, los goles

A los ocho minutos, el Neroazzurro aprovechó un error visitante para abrir el marcador. Recuperó Piotr Zielinski, se la dejó a Martínez y el argentino encontró a Marcus Thuram, quien esperó el pasaje por detrás de Federico Dimarco para dejarle el balón con ventaja y que el carrilero saque un potente zurdazo bajo al segundo palo que dejó sin chances al arquero Vanja Milinković-Savić.

Sin embargo, Napoli contestó con una gran jugada colectiva que terminó en el 1-1 a los 25 minutos de juego. Combinaron por la izquierda Lorenzo Spinazzola y Elif Elmas, y el macedonio logró meterse en el área para sacar un centro atrás que Scott McTominay mandó a la red con un gran anticipo sobre el primer palo.

Así llegan al partido

El actual puntero de la liga italiana acumula seis victorias consecutivas por Serie A y pretende sumar una más para sacar ventaja sobre sus perseguidores. Su último éxito fue como visitante en la jornada entre semana al ganarle 2-0 al Parma. Por su parte, Napoli viene de un tropiezo que lo complicó y lo obliga a ganar hoy: alcanzó a rescatar un 2-2 en el Diego Armando Maradona luego de ir perdiendo 2-0 ante Hellas Verona, el último de la tabla.

Por su parte, Lautaro Martínez no marcó en el último encuentro pero sigue siendo el máximo artillero de la liga, con 10 tantos, y buscará ante los Azzurri su segundo tanto del 2026 para consolidarse como el capocannoniere, trofeo individual que ya consiguió hace dos temporadas, en la 2023/2024, siendo la gran figura de la última conquista liguera del Inter.

Pellegrino sigue encendido

Otro de los goleadores argentinos que despunta en esta Serie A es Mateo Pellegrino, que hoy volvió a marcar en la victoria 2-1 del Parma (también fue titular Lautaro Valenti) ante el Lecce (Santiago Pierotti integró el once) en el primer turno del día. El duelo empezó mal para los Crociati, que al minuto de juego perdían 1-0 por el tanto de Nikola Štulić. Sin embargo, en la segunda parte la historia pegó la vuelta: primero un gol en contra de Tiago Gabriel restauró la paridad, y a poco menos de 20 minutos para el final el centrodelantero surgido en Vélez le puso la cabeza a un córner de Adrian Bernabe para establecer el 2-1 definitivo.

Fue el sexto gol de Pellegrino en lo que va de la campaña en liga, y acumula 9 tantos en 21 partidos dentro de todas las competiciones que disputó con el Parma, que de esta manera logró subir un poco en las posiciones y ubicarse en el 14° puesto. Además, fue su segundo tanto en los últimos 3 encuentros e igualó en la tabla de goleadores a otros argentinos como Matías Soulé y Nicolás Paz.