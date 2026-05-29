Nicolás Otamendi dejó resuelto su futuro profesional antes de viajar a disputar su cuarto mundial y firmó contrato con River para convertirse en nuevo jugador del Millonario a partir del 1° de julio.

De descanso en el país, próximo a quedar libre del Benfica de Portugal (30 de junio) y de ser confirmado en la nómina de 26 futbolistas que irán a defender el título del mundo, el ex Vélez avanzó en la negociación y antes de meterse de lleno en la preparación con el técnico Lionel Scaloni definió su nuevo destino.

Según confirmó el club argentino a través de sus redes sociales, Otamendi firmó hasta diciembre de 2027 y se suma a la larga lista de campeones del mundo que ya se visten en esos mismos vestuarios: Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Primer refuerzo Coudet

Otamendi se convierte automáticamente en el primer refuerzo de la era Eduardo Coudet en River, dentro de un mercado de pases que recién se inicia y promete más de un nombre resonante por el lado de Núñez.

La expectativa en River también está puesta en la nómina de futbolistas que dejarán la institución, sin espacio en el proyecto deportivo del nuevo entrenador que perdió la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba y tiene como objetivos la Copa Sudamericana, Copa Argentina y el Torneo Clausura 2026, además de clasificarse para jugar la próxima Copa Libertadores.