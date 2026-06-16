Desde las 19, en el Boston Stadium, Irak y Noruega jugarán por la primera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA. En el retorno de ambos seleccionados a la gran cita, los noruegos se perfilan como favoritos y con pretensiones de protagonismo.

Será el debut del goleador Erling Haaland en un mundial, figura estelar del conjunto nórdico que irá por una gran participación, luego de su última incursión en Francia 98 donde alcanzó los 8vos de final.

El seleccionado que dirige Stale Solbakken cuenta con grandes nombres entre sus filas además de delantero del Manchester City. El mediocampo tendrá a Martin Ødegaard del Arsenal, más el delantero Alexander Sørloth del Atlético Madrid, sumando la juvenil promesa del RB Leipzig: Antonio Nusa. En el fondo cuenta con Ørjan Nyland, arquero del Sevilla, más defensores que militan en las principales ligas de Europa.

Noruega y una presentanció al estilo Vikingo

En frente estará Irak, país asiático que jugará su segunda Copa del Mundo, la primera en México 86. Llegó a la actual cita luego de superar en el repechaje a Bolivia por 2-1.

Graham Arnold tendrá la difícil misión de sobrevivir en un grupo con tres potencias, y para ello contará con tres pilares de su equipo: Aymen Hussein; delantero potente que le dio el triunfo ante Bolivia; Zidane Iqbal, mediocampista con pasado en el Manchester United, y Amir Al-Ammari: El motor del mediocampo. Además cuenta con al histórico arquero y Jalal Hassan, más el defensor Rebin Sulaka y el atacante Ali Al-Hamadi.

Irak fue elmúltimo clasificado al mundial, superando a Bolivia en el repechaje

Probables formaciones:

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Hora: 19

Árbitro: Pierre Ghislai Atcho (GAB)

VAR: Amin Mohamed (EGI)

Estadio: Boston Stadium