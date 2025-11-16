En la definición del Grupo I de las Eliminatorias UEFA, el boleto mundialista será de Noruega, que goleó 4-1 a Italia y obtuvo la clasificación directa al Mundial 2026, su primer Copa del Mundo desde 1998. La Azzurra, con Mateo Retegui de titular, debía derrotar por nueve goles de diferencia a los nórdicos, y a pesar de arrancar ganando cayeron en San Siro y, como en 2018 y 2022, deberán ir a un Repechaje para confirmar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene.

Italia 1-4 Noruega, los goles

En una primera mitad donde los italianos han llevando el peso ofensivo del encuentro, a los 11 minutos cayó el gol que despertó la ilusión en San Siro. Tras una combinación por izquierda entre Federico Dimarco y Retegui, el lateral del Inter la tiró al medio para la llegada de su compañero Pio Espósito, quien controló, se dio vuelta y sacó un remate que venció al arquero Ørjan Haskjold.

Sin embargo, la ilusión italiana comenzó a apagarse cuando a los 17 minutos del complemento Noruega llegó al empate. Después de una buena jugada colectiva, un pase de Haaland encontró por izquierda a Antonio Nusa, que encaró, se metió en el área y sacó un zurdazo inapelable al primer palo ante el que Gianluigi Donnarumma no pudo hacer nada.

Para colmo, minutos después los noruegos hicieron valer su principal arma goleadora para darle la vuelta al encuentro. Oscar Bobb gambeteó por izquierda y sacó un centro al segundo palo, donde un Haaland esperaba para, con una volea de zurda, decretar el 2-1 y añadirle un nuevo tanto a su tremenda actuación en Eliminatorias.

Pero esto no fue todo, por Italia perdió los papeles e iba a entregar un nuevo gol apenas después de sacar del medio. Recuperó Bobb y rápidamente puso a correr a Morten Thorsby, que tiró el pase al medio para que nuevamente Haaland, esta vez anticipando a su marcador, establezca el 3-1 para una Noruega que alcanza el puntaje perfecto en el Grupo I.

La frutilla del postre iba a llegar en tiempo de descuento con uno que salió desde el banco. Con la defensa italiana abierta, Jorgen Strand Larsen recibió con espacios y al entrar al área se sacó de encima a Alessandro Bastoni para luego superar la salida de Donnarumma con una muy buena definición de zurda.

A pesar de la ventaja inicial de la Azzurra, Noruega reaccionó en el complemento y de la mano de un Haaland de monstruosos números (suma 16 goles en ocho duelos de Eliminatorias) consiguió su octava victoria en ocho juegos, finalizando con puntaje ideal. Los Vikingos Rojos se quedaron con el primer puesto con 24 puntos y una abrumadora diferencia de gol de +31 contra las 19 unidades y la diferencia +10 de Italia, que deberá buscar su lugar en el Mundial 2026 en el Repechaje.