Boca recibió una gran noticia en la previa del Superclásico. Tomás Belmonte logró recuperarse de su lesión en la rodilla derecha en tiempo récord y fue incluido por Rodolfo Arruabarrena en la lista de convocados para recibir a River, este domingo desde las 15 en La Bombonera.

El mediocampista había sido operado el pasado 2 de octubre por una rotura de meniscos y, en un primer momento, su recuperación hacía pensar que estaría varios meses fuera de las canchas. Sin embargo, su evolución fue favorable y el miércoles recibió el alta médica, por lo que pudo reincorporarse a los entrenamientos con el plantel.

Belmonte vuelve a estar a disposición del entrenador después de apenas tres prácticas junto al grupo. Si bien no aparece como una alternativa para integrar el equipo titular, su presencia representa una variante importante para el cuerpo técnico de cara a un partido de máxima exigencia.

La otra novedad en la nómina es el regreso de Lautaro Blanco, quien había quedado afuera del encuentro frente a Independiente por una molestia muscular.

Los convocados de Boca para enfrentar a River

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios.

Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Carlos Palacios. Delanteros: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Sebastián Villa, Milton Giménez y Enner Valencia.

Con la recuperación de Belmonte y el regreso de Blanco, Boca llega al clásico con alternativas importantes para afrontar un compromiso clave. El Xeneize buscará quedarse con los tres puntos ante su eterno rival y sostener sus aspiraciones en la pelea por la tabla anual.