Germán Pezzella es memorioso con la dirigencia de River Plate que primero lo mandó a un conteiner y luego le rescindió su contrato millonario para permitir su salida que lo llevó a Uruguay para firmar con Peñarol.

Allí fue presentado esta tarde en una conferencia de prensa en la que el marcador central no dejó pasar la oportunidad de recordar su salida poco glamorosa de la institución de Núñez. “Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River. No lo pude hacer en otro momento y la verdad que es el club más importante de mi vida”, expresó.

La vuelta de Pezzella desde el Betis de España a la Argentina había sido rimbombante en agosto de 2024 a cambio de 4,5 millones de euros, pero en base a flojos rendimientos individuales y lesiones fue perdiendo espacio hasta que el cambio de dirigentes forzó su salida.

Germán Pezzella posó con su nueva camiseta de Peñarol y se acordó de River.

Su nombre fue uno de los principales en el corte millonario del invierno, dentro del grupo que fue separado del plantel profesional y se viralizó a partir de una foto en un conteiner que oficiaba de vestuario en el espacio que les asignaron para entrenarse.

Finalmente, y después de varias semanas de conflictos, el futbolista llegó a un acuerdo para rescindir con el club que lo vio nacer deportivamente y de inmediato avanzó con su arribo al fútbol de Uruguay. “Acá estamos para iniciar esta nueva aventura, muy ilusionado y muy contento. Con ganas de arrancar”, declaró ante los medios del vecino país.

Pezzella en River

Pezzella vivió dos ciclos en la institución de Núñez, de la cual surgió desde sus formativas. En total disputó 119 partidos con la camiseta de La Banda, convirtió 6 goles y sirvió dos asistencias.

En River fue campeón de la Libertadores 2015, Sudamericana 2014 y sumó la Recopa continental. Volvió bajó la conducción de Marcelo Gallardo y tras el adiós del Muñeco perdió terreno.

Su nombre se vinculó a Gimnasia y Esgrima La Plata en el último mercado de pases, pero el Lobo nunca estuvo cerca de un acuerdo económico con el futbolista.