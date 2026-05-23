Malas noticias para la Selección Argentina de cara al inicio de la Copa del Mundo porque se confirmó la microfractura en el dedo anular de la mano diestra del arquero Emiliano Martínez.

El Dibu sufrió la lesión en los movimientos precompetitivos de la final de la Liga de Europa que consagró a su equipo, el Aston Villa inglés. Pese a ello, el número 23 fue titular en el partido ante el Friburgo alemán y dio la vuelta olímpica en Turquía.

Dibu Martínez fue clave en la obtenci´n de la Liga de Europa por parte del Aston Villa.

En su regreso a Inglaterra cumplió con estudios médicos, se conoció el diagnóstico y que, afortunadamente, no deberá pasar por el quirófano. En principio deberá guardar reposo de la mano durante 20 días, justo el tiempo que resta para el partido inaugural en México entre el combinado Azteca y Sudáfrica en el Distrito Federal.

Uno de los 26

Más allá de este importante imprevisto, la presencia del arquero no corre riesgo en la lista de 26 nombres finales que integrarán la nómina de Lionel Scaloni.

En la cabeza del marplatense está la posibilidad de llegar a atajar en el último amistoso previo (9 de junio ante Islandia) y luego quedar a disposición para lo que viene, en defensa del título conseguido en Qatar con él como una de las principales figuras. El primer partido oficial de la Argentina en el Mundial será el 16 de junio ante Argelia en la ciudad de Kansas, Estados Unidos.

Para tranquilidad del equipo nacional, el jugador ya no tendrá actividad oficial. Permanecerá en Europa junto a su familia descansando por algunos días y se sumará a los trabajos de preparación con la Argentina desde allá.