La Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta en una noche histórica después de lo que fue la goleada 7-0 ante Burkina Faso del pasado sábado, y para la misma Lionel Scaloni comienza a definir el equipo que enfrentará a Benín en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. El entrenador prepara un equipo con varios de los nombres que fueron y aún son protagonistas del ciclo campeón del mundo en lo que será la última vez del '10' vistiendo la celeste y blanca.

Naturalmente, la presencia de Messi se llevará todos los homenajes posibles. Leo volverá a ponerse la camiseta número 10, con un modelo especial para este partido después de que Scaloni decidiera reservarla durante los dos primeros amistosos de esta fecha FIFA. Luego de sumarse al plantel en el día de hoy, el ídolo y máximo goleador del seleccionado ya palpita su último encuentro con la Selección.

Para este cotejo, Scaloni tendrá a disposición a algunos históricos que no fueron citados y solamente formarán parte de este encuentro Nicolás Otamendi, que también cerró su etapa con Argentina, aparece entre los que vuelven al equipo al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que no estuvieron en la nómina para esta fecha FIFA, al igual que otros campeones del mundo como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Ángel Correa. La idea es que la despedida tenga en cancha una formación con buena parte de los referentes de la Selección que atravesaron los últimos años.

Con varios referentes y campeones del mundo, Messi tendrá su "último baile" con Argentina. (Foto: AFP)

El encuentro ante Benín comenzará a las 20 en el Monumental y será el cierre de una fecha FIFA que comenzó con la goleada ante Bolivia por 4-0, continuó con el apabullante triunfo ante Burkina Faso en un encuentro atípico y tendrá como punto culminante el último partido de Messi con la Albiceleste en una jornada con las emociones a flor de piel.