Lionel Messi se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina que el martes enfrentará a Benín en el Monumental desde las 20 para marcar la despedida del “10” de las convocatorias nacionales.

El rosarino, que estuvo en la localidad de Funes desde el jueves a la espera de esta concentración, cumplió con lo previsto y formó parte del grupo argentino en la práctica posterior al 7 a 0 sobre Burkina Faso.

Su arribo a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino se produjo en una camioneta ejecutiva carrozada que lo trasladó desde el aeropuerto Internacional, ubicado a escasos metros del predio. El futbolista del Inter Miami llegó vestido de civil con un jean negro, zapatillas blancas, remera informal y una campera liviana ante la mirada de todos los presentes. El toque distintivo fueron las gafas negras, un accesorio que Messi no suele usar en este tipo de situaciones.

Con un panorama totalmente diferente entre el último partido y el que se viene, el combinado subcampeón del mundo agotó las entradas en pocos minutos para despedir al capitán y la expectativa alrededor de esa culminación de ciclo es mundial.

AFA mantiene el misterio en relación a todo lo que se ha programado para la ocasión, pero habrá muchas sorpresas en la previa y en el entretiempo del partido, además de montarse un Fan Fest en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires en el día del partido despedida.

Por su parte, Messi no ha brindado notas ni se expresó en redes sociales por el momento. El futbolista se ha mantenido en total hermetismo y se espera que el contacto con el público sea en el mismo estadio y con micrófono a disposición.

Asado de camaradería

Afortunados serán todos los convocados por Lionel Scaloni para estos partidos de nula trascendencia deportiva. Es que Messi cenará esta noche con todos ellos en un asado de camaradería.

La Selección Argentina viene de golear a Burkina Faso 7 a 0 en el Monumental.

Como es habitual en cada convocatoria, las parrillas del predio estarán a disposición del plantel que además de golear a los africanos, también lo hizo ante Bolivia en Córdoba.

La presencia de algunos campeones del mundo no convocados en el asado de esta noche no está descartada. Entre ellos Ángel Di María y algún otro nombre a pedido de Messi.