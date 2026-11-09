El Papa tiene camiseta: qué equipo peruano conquistó el corazón de León XIV

La religiosa Sor Margarita Flores, quien acompañó al Papa León XIV en su tiempo en Perú, confirmó que el estadounidense Robert Prevost es hincha de Alianza Lima, equipo que eliminó a Boca de la Copa Libertadores 2025

El pontífice, que generó la movilización de millones de personas en su llegada a la Argentina, es simpatizante de uno de los clubes más populares de Perú y que el año pasado dio la sorpresa al eliminar al “Xeneize” en la segunda fase del torneo de clubes más importante de América el año pasado.

La versión fue dada a conocer en el 2025 por Sor Margarita, quien en una entrevista difundida en redes sociales explicó que el Papa tendría un leve fanatismo por el club “Blanquiazul”: “Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí… él lo acompañaba en todo”.

Además, entre risas añadió: “Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta. La camiseta de Alianza”.

La monja cerró sus declaraciones con una especie de bendición dirigida a los jugadores del club peruano: “Que primero les dé una bendición muy especial para que encaminen lo que tienen que encaminar”.

En Perú, la información generó un gran revuelo mediático y no faltaron quienes señalaron que el periodista que entrevistó a Sor Margarita habría “inducido” sus declaraciones debido a su conocida simpatía por Alianza Lima.

Sin embargo, más allá de la polémica, lo cierto es que el vínculo del Papa con el país latino es real, por lo que explicaría su cercanía cultural con los símbolos más representativos del país, entre ellos, el fútbol.

Por ahora, desde el Vaticano no ha habido confirmación ni desmentida oficial sobre las afinidades futbolísticas del Papa León XIV, pero la idea de que el líder de la Iglesia Católica simpatice con Alianza Lima ya se instaló entre los hinchas “Blanquiazules”.

Durante uno de sus viajes, el Papa Leon XIV fue consultado acerca de si prefería al Real Madrid de España o al Barcelona y sorprendió a muchos: “Eso es fácil, el Papa es para todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”.

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