En juego los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, desde las 17hs en Estadio UNO de La Plata, Estudiantes recibe a Racing por el boleto a cuartos de final de la competencia.

El Pincha fue uno de los más regulares de la temporada; quedó primero del grupo A con 31 puntos y define todo de local. Sumando a esto, está en la pelea en su grupo de Copa Libertadores por un lugar en octavos. El elenco del Medina es uno de los candidatos al título en la competencia local.

En frente estará el Racing de Costas, sumergido en un bajón futbolístico luego de la derrota en el clásico, y que llega complicado en Copa Sudamericana, donde cayó entre semana en Brasil, y clasificando en el puesto 8 del Grupo B con 21 puntos. Para el elenco de Avellaneda, será importante lograr la clasificación, y comenzar a dejar atrás los reproches a dirigentes y jugadores.

maravilla marcó en Brasil, y quiere darle una alegría a La Academia

EL historial entre ambos es parejo, el último enfrentamiento clave fue la final del Clausura del 2025 donde el pincha se quedó con el título. Racing lleva 85 triunfos por encima de Estudiantes que logró 75. Igualaron en 55 oportunidades.

Probables Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro o Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Facundo Farías; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez, Santiago Solari o Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 17.00

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: José Carreras

Estadio: UNO