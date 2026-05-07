En Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro, Racing cayó ante Botafogo por 2-1, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. La Academia se complicó en la competencia donde está tercero, y necesita de dos triunfos claves en el cierre para lograr la clasificación.

EL equipo de Gustavo Costas pagó carísimo los errores en su arco, y se vuelve de Rio de Janeiro con las manos vacía. Cuando parecía que estaba para ponerse arriba, llegaron los mazazos que lo dejó detrás en el marcador.

En los 19', Pelota profunda de Medina, quien recuperó en el medio, y metió para Junior Santos y encaró entre tres, Di Cesare la punteó al arco pero Cambeses había salido, y García Basso no pudo sacarla de forma insólita, decretando el 1-0 para el equipo brasilero.

En El arranque del complemento, Racing salió con todo por el empate, y a los 4 apareció “Maravilla” Martínez para darle de cabeza, destino de red a un centro de Rojas, para el 1-1.

Cuando parecía que Racing llegaba al segundo principalmente con un disparo de Fernández que tapó el arquero, llegó el segundo del local: Danilo sacó un disparo desde el borde del área, que Cambeses no pudo detener, colándose por abajo y poniendo el 2-1.

Cuando todo Racing iba por el empate, llegó un pelotazo a los 93´que cayó a espalda del último hombre y el arquero de La Academia, Cambeses saltó y evitó el ataque del delantero, pero lo golpeó fuera del área, el juez no dudó y le mostró la roja directa.

Con la derrota, Racing quedó tercero con 4 puntos, Botafogo lidera el grupo con 10 puntos, Caracas quedó en el segundo lugar con 8 luego del triunfo 3-2 ante Independiente Petrolero en Bolivia. Próxima fecha, el equipo de Avellaneda recibe a los venezolanos en un juego clave por la clasificación.

Racing lo busca en Brasil, pero no ecuentra el gol

LA PREVIA:

Desde el clásico con derrota contra Independiente, Racing atraviesa un mal momento y un cuestionamiento constante por parte de sus hinchas contra la dirigencia. Clasificado con lo justo en la Liga Profesional, ahora buscará acomodar el rumbo en la competencia internacional donde visita al líder del grupo.

En la actualidad, está tercero con 4 puntos producto de un triunfo ante Independiente Petrolero, derrota ante el conjunto brasilero, y empate en la última fecha frente al Caracas en Venezuela. Sumar sería vital para el conjunto de Costas, ya que el conjunto venezolano ganó en Bolivia en el inicio de la fecha.

Por su parte, el “Fogao” es el líder con 7 puntos, producto del triunfo ante conjunto boliviano y argentino, más el empate de local ante los venezolano. En el Brasileirao marcha décimo con 17 unidades, lejos del líder Palmeiras. Un triunfo, lo dejaría al borde de la clasificación directa a los octavos de final.

El presente de La Academia no es el mejor post clásico de Avellaneda

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos, los primeros dos fueron triunfo de La Academia en la final de la Recopa del 2025, el último quedó en Avellaneda para el Botafogo por 3-2.

Formaciones:

Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 21:30

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

VAR: Leodán González (URU)

Estadio: Olímpico Nilton Santos