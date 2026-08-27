Estudiantes de La Plata y Barracas Central empatan 0 a 0 por los octavos de final de la Copa Argentina con arbitraje de Maximiliano Ramírez en la cancha de Defensa y Justicia.

A las 19 comenzó el primero de los dos encuentros previstos para la jornada. El otro será el que jugarán por la noche Platense ante Instituto en la cancha de Newell’s Old Boys de Rosario.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos, al término de una hermosa jugada colectiva que terminó definiendo Joaquín Tobio Burgos para Estudiantes. Sin embargo, a instancias del VAR que debuta en el certamen y comenzó en esta instancia, la jugada quedó anulada por una infracción defensiva por parte del Pincha en el arranque de la acción. Ramírez fue al monitor y no sólo que dejó todo 0 a 0, sino que sancionó tiró libre directo para Barracas.

Duelo cargado de condimentos el de Florencio Varela ya que El Pincha es presidido por Juan Sebastián Verón, la figura política antagónica de Claudio Tapia, cuya familia está vinculada a la vida diaria de El Guapo.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Árbitro: Maximiliano Martínez.

Estadio: Norberto Tito Tamaghello. Defensa y Justicia. Florencio Varela.

TV: TyC Sports.

La previa

Con la mira puesta en los fallos arbitrales, el conjunto de La Plata vive un presente inmejorable, clasificado en Copa Libertadores, bien posicionado en el Torneo Clausura y el sueño vivo de la Copa Argentina.

Barracas ha cambiado mucho desde el punto de vista futbolístico. La llegada de Damián Ayude al banco de suplente le ha dado un vuelo ofensivo totalmente diferente al que planteaba Rubén Insúa.

El ganador ingresará al cuadro de los mejores 8 de la competencia que reúne a los mejores equipos de todas las categorías oficiales del fútbol nacional.