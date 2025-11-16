Se desarrolla en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CEBARD) el Torneo Nacional Clausura de Taekwondo 2025, competencia que arrojará a los nuevos campeones del país y donde se definieron los competidores titulares que dirán presente en los Juegos Sudamericanos 2026 (Odesur). José Luis Acuña se impuso en el último selectivo y representará al país en la competencia que se disputará en Santa Fe.

El deportista neuquino cierra el año con el objetivo cumplido de logar un lugar en los Odesur 2026. Tras su participación el mundial disputado en china hace unas semanas, llegó el turno de confirmar la titularidad en la competencia continental. En la categoría hasta 68kg, superó a Thiago Stang en dos de los tres combates pautados, asegundando además su lugar en los Panamericanos.

En lo que va de la temporada, el taekwondista neuquino se colgó la medalla de oro en los Juegos de Alto Rendimiento que se disputaron en Rosario, además del nacional apertura y conseguir medallas internacionales con la Selección Argentina.

Por su parte, Santino Mazzanti fue el otro neuquino que estuvo en carrera en la misma categoría (-68kg). El oriundo de Plottier quedó en el anterior tope, pero aún tiene chances de conseguir un lugar en la competencia Sudamericana, ya que en el nacional que se está desarrollando consiguió la medalla de plata. Ahora deberá buscar esa plaza ante Thiago Stang pero sabiendo que podrá competir en otra categoría.

Acuña junto a Mauro Crismanich, entrenador del neuquino

Completan el listado de los representantes argentinos a los Odesur 2026: Maia Viñabal (+49kg), Brenda Ruiz Diaz (-67) Victoria Rivas en +67kg. En caballeros: Ignacio Espídola (-58kg) Santino Policelli (-80kg) y Thiago Corro en +80kg.

Los Juegos Suramericanos se disputarán en el 2026 desde el 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. En la edición XII habrá más de 4.000 atletas provenientes de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela competirán en 57 disciplinas.

Se espera que durante los 15 de duración del certamen asistan más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, y otros 2 millones sigan las instancias deportivas a través de las transmisiones de TV y streaming.