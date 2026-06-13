La Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet dejó definidos los cuatro equipos que avanzaron a la próxima instancia nacional. Pérfora, Independiente de Neuquén, Centro Español y Pacífico sellaron sus respectivas series por 2 a 0 y ahora aguardan por los cruces de Interconferencia, donde enfrentarán a rivales provenientes de la Conferencia Suroeste.

Pacífico festejó fuera de casa, que logró una trabajada victoria como visitante ante Plottier por 72 a 69. El "Decano" volvió a imponerse tras el triunfo conseguido en el Viejo Ramírez y cerró la serie 2 a 0 para transformarse en el cuarto clasificado de la Conferencia Sur. En un partido equilibrado y de final cerrado, el conjunto neuquino mostró carácter en los momentos decisivos para quedarse con la clasificación.

El número uno de la conferencia fue para Pérfora, que ratificó su gran campaña con una contundente barrida en el clásico de la comarca frente a Petrolero Argentino. Luego del triunfo en La Cueva, el Verde volvió a imponerse en el "Piti" Claris, esta vez por 78 a 62, para liquidar la serie 2 a 0 y asegurar el primer lugar de la Conferencia Sur. El equipo de Fernando Claris tuvo una actuación sólida y volvió a demostrar por qué fue el mejor de la fase regular.

Pacífico dio el golpe de visitante y se metió en la siguiente rueda

Por su parte, Independiente también cumplió con los pronósticos y avanzó . Tras ganar el primer juego en el Gimena Padín, el Rojo se hizo fuerte en la Caldera y derrotó a Deportivo Roca por 74 a 69. De esta manera, cerró la serie 2 a 0 y se quedó con el segundo puesto de la conferencia. El conjunto neuquino mostró personalidad para resolver una serie exigente ante uno de los equipos más competitivos del certamen.

El tercer escalón quedó para Centro Español, que fue ampliamente superior a Atlético Regina en el segundo encuentro de la serie. En el Templo de Plottier, el equipo dirigido por Mauricio Santángelo se impuso por 86 a 70 y completó el barrido por 2 a 0. Con una ofensiva efectiva y un rendimiento colectivo de alto nivel, los españoles aseguraron su lugar entre los cuatro mejores del Sur.

Con estos resultados, Pérfora (1°), Independiente (2°), Centro Español (3°) y Pacífico (4°) representarán a la Conferencia Sur en la próxima etapa de la Liga Federal. Ahora deberán esperar la definición de la Conferencia Sudeste, donde todavía restan conocerse los cuatro clasificados.