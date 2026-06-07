La Conferencia Sur del Torneo Federal de Básquet puso en marcha este fin de semana los playoffs. los equipos visitantes se quedaron con la victoria en los tres encuentros disputados durante el sábado y dieron un importante paso en busca de avanzar de ronda.

El mejor equipo de la fase regular, Pérfora, hizo valer su condición de candidato y derrotó a Petrolero Argentino por 77 a 60 en La Cueva. El conjunto dirigido por Claris dominó el desarrollo prácticamente de principio a fin y se quedó con el primer punto de la serie con autoridad.

En el vencedor, Pedro Emilio fue el máximo anotador con 16 puntos, acompañado por los 12 de Santiago Caldia. En el dueño de casa, Arias fue el jugador más destacado con 16 unidades.

Otro de los visitantes que golpeó fuerte fue Centro Español, que se impuso con contundencia sobre Atlético Regina por 76 a 47. El equipo conducido por Bonicio Santángelo manejó el trámite desde el inicio y construyó una diferencia que le permite llegar con tranquilidad al segundo juego.

Juan Peral fue la gran figura del encuentro con 19 puntos, misma cantidad que aportó Carattino para el Torito de Plottier. En el Albo, la sobresaliente actuación de Frencia, autor de 28 unidades, no alcanzó para evitar la derrota. La revancha se disputará el próximo viernes en El Templo de Plottier.

El rojo fue sólido en Roca y se quedó con el primer juego

También dio el primer paso Independiente de Neuquén, que se hizo fuerte en el Gimnasio Gimena Padín y venció a Deportivo Roca por 74 a 63. El elenco dirigido por Andrés García fue superior durante toda la noche y controló el partido de punta a punta para adelantarse en la serie.

Joaquín Marcón lideró la ofensiva del Rojo con 17 puntos, mientras que David Oviedo sumó 14. En el conjunto roquense, Agustín Montero y Fernández finalizaron como los máximos anotadores con 13 unidades cada uno. Ahora la llave se trasladará a La Caldera, donde se disputará el segundo capítulo.

La actividad de los playoffs continuará este domingo desde las 20 horas, cuando Pacífico reciba en el Viejo Ramírez a Club Plottier para completar el Juego 1 de los cuartos de final de la Conferencia Sur.

El segundo juego de las cuatro series está pautado para el viernes 12, donde los vencedores del primer capítulo buscarán cerrar su clasificación a la instancia de interconferencia.