Claudio Tapia y Pablo Toviggino no paran de recibir reveses judiciales y ahora es la justicia de la provincia de Santiago del Estero quien pide la detención inmediata para las dos máximas figuras políticas de la AFA por una causa de lavado de activos y malversación de fondos.

El fiscal Pedro Simón de la provincia del Norte encontró pruebas que delatan el traspaso de $3.633.013.525,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100) desde las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino a las empresas Soma, Malte, Segon, Servicios Lindor y Servicios Neurus, todas vinculadas a la mano derecha de Tapia y con estrecho lazo familiar con Toviggino.

El pedido de detención se extiende a los hijos del tesorero de la AFA, con excepción de dos que son menores de edad, pero todos los demás han prestado sus nombres para actuar como testaferros del directivo.

Según palabras que surgen del propio expediente, la organización criminal operó de manera sistemática entre el 2018 y el 2026. Es decir que se ideó toda una estructura incluso antes de que Argentina haya levantado la Copa del Mundo en Qatar (2022). Básicamente, lo que hacían estas firmas comerciales era emitir facturas a la AFA por servicios que nunca se prestaron.

No es profeta en su tierra

Toviggino tiene residencia en la provincia de Santiago del Estero, también sus familiares y gente más cercana. Su nombre quedó asociado a Tapia desde la campaña para llegar a la conducción de AFA, siendo él su brazo político en el fútbol del interior.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia no paran de abrir frentes ante la Justicia por lavado de activos.

Actualmente, Toviggino es el presidente del Consejo Federal, ni más ni menos que el órgano que nuclea a todo el fútbol argentino fuera de la Liga Profesional, Primera Nacional, Primera Metropolitana, C y D.

El santiagueño, además de tesorero de la AFA es el administrador de la mayoría de los votos al momento de elegir autoridades, un punto clave en la continuidad política de Tapia.

Ambos directivos ya se encuentran bajo investigación por una causa que se tramita en Campana, provincia de Buenos Aires, a cargo del juez Adrián González Charvay. Allí, ya se había mencionado a la firma Malte ya que era la propietaria de la casaquinta en Pilar, donde secuestraron autos de alta gama y comprobaron varias visitas de Tapia y Toviggino en helicóptero.

Claudio Tapia tuvo que declarar ante la Justicia en marzo y como consecuencia de ello forzó a un paro del fútbol argentino.

La investigación en Santiago del Estero se trata de un nuevo capítulo judicial que involucra a dos nombres claves en la estructura del deporte más popular en la Argentina, a sólo dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

Vínculos personales

El grado de compromiso con la maniobra llegó hasta cuestiones personales debido a que María Florencia Sartirana, otra de las imputadas, fue la encargada de finanzas de la AFA y con el tiempo se convirtió en la actual pareja de Toviggino.

Tapia, por su parte, como presidente de la casa madre permitió el traspaso de fondos desde estas arcas a las empresas mencionadas.

La Justicia ya tiene identificadas 35 propiedades en Santiago del Estero a nombres de firmas vinculadas a Toviggino a partir de una investigación que comenzó a principios de diciembre del 2025 a través de una denuncia anónima que llegó por correo electrónico a la fiscalía.