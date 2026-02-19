Por pedido del juez en lo penal económico, Diego Amarante, el presidente de la AFA Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a indagatoria y tienen prohibido salir del país por la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Los máximos directivos del fútbol nacional deberán presentarse el 5 y 6 de marzo, respectivamente, fecha hasta la cual no podrán moverse de la Argentina por ninguna circunstancia.

Chiqui Tapia deberá responderle a la justicia el próximo 5 de marzo.

Ambos encuentros serán en horario matutino, por lo que se espera una revolución de prensa. Las reuniones no serán exclusivas, sino que también se sumarán Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco (ex presidente de Racing) y Cristian Malaspina (actual presidente de Argentinos Juniors), como integrantes de la Comisión Directiva de AFA.

La causa

De acuerdo con la documentación judicial, el monto de la investigación surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transfirió al fisco.

Esta causa de la AFA tiene que ver con una presunta defraudación millonaria a ARCA (ex AFIP).

El llamado a indagatoria nada tiene que ver con las otras sospechas alrededor de AFA en relación a los ingresos generados por la Selección y que se investiga por sus destinos finales. La misma tiene relación con los derechos del Campeón del Mundo para organizar amistosos, explotando nada menos que la presencia de Lionel Messi en las delegaciones.