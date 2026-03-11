Gabriel Ávalos atraviesa un presente brillante con la camiseta de Independiente. El delantero paraguayo se transformó en la gran referencia ofensiva del equipo de Gustavo Quinteros y, con números que lo respaldan, hoy aparece como uno de los futbolistas más determinantes del Torneo Apertura.

El N°9 del Rojo acumula seis goles y tres asistencias en lo que va del campeonato, cifras que lo ubican en lo más alto de dos rubros clave: comparte la cima de la tabla de goleadores y, al mismo tiempo, lidera la clasificación de asistidores. Un combo que lo posiciona como el jugador más influyente del certamen.

El camino hacia este gran momento no fue inmediato. Ávalos llegó a Independiente a comienzos de 2024 y durante sus primeros meses le costó adaptarse al equipo. Las críticas no tardaron en aparecer, pero todo cambió con la llegada de Gustavo Quinteros al banco de suplentes. El entrenador le devolvió la confianza y el paraguayo volvió a mostrar la versión goleadora que lo caracterizó en su paso por Argentinos Juniors.

Hoy el delantero es el ancho de espadas del equipo. “El equipo llega, a veces por abajo, otras por arriba. Le genera situaciones a él, que las está aprovechando muy bien y está muy motivado”, explicó Quinteros en conferencia de prensa al referirse al gran presente de su goleador.

La racha de Ávalos comenzó temprano en el torneo. En la segunda fecha marcó una gran volea para sellar el 1-1 frente a Newell’s, mientras que en el debut ya había mostrado su influencia con una asistencia de cabeza para Luciano Cabral ante Estudiantes. Luego llegaron dos perlas: un cabezazo imparable en el triunfo 2-1 frente a Lanús y una espectacular tijera ante Independiente Rivadavia.

El paraguayo también fue decisivo en el triunfo agónico ante Central Córdoba, partido después del cual Quinteros se refirió al interés de Fluminense por el delantero: “Hoy Gabriel vale el doble. Ojalá que lo tengamos. Si hay una oferta, el club puede hacer un esfuerzo para tenerlo mejor”.

Su actuación más impactante llegó en el frenético empate 4-4 ante Unión. Allí fue protagonista absoluto de la remontada: asistió a Ignacio Pusetto para el 1-3 parcial, provocó y convirtió un penal para achicar la diferencia y luego marcó el 3-4 con un anticipo de cabeza tras un centro preciso de Ignacio Malcorra.

Con ese rendimiento, Ávalos comparte el liderazgo de la tabla de goleadores con David Romero, delantero de Tigre, y domina también el ranking de asistencias. Números que explican por qué su nombre volvió a tomar fuerza a nivel internacional.

En medio de este presente, el atacante de 1,90 metros también se permite soñar en grande. El paraguayo reconoció que está “ilusionado” con tener una oportunidad en el Mundial 2026, y su rendimiento en Independiente no pasa desapercibido para Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, que lo sigue de cerca.