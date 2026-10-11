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Una rivalidad nacida en inferiores

Platense se juega todo en el clásico ante Argentinos Juniors como local

El Bicho se presenta en Vicente López con la expectativa del liderazgo en la Tabla Anual. El equipo de Martín Palermo debe ganar para soñar con clasificar.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 08:10
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Víctor Cuestas y Nicolás Oroz protagonizaron la conferencia de prensa previa al partido entre Platense y Argentinos Juniors.

Por el cruce interzonal de la 12ª fecha del Torneo Clausura 2026, Argentinos Juniors y Platense vivirán un clásico bien de divisiones formativas con la punta de la tabla anual en juego para el conjunto visitante desde las 17 y el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El equipo de Nicolás Diez está ante la gran chance de pegar el salto a lo más alto de la sumatoria de todo el 2026, a la espera de lo que pase a primera hora con Independiente Rivadavia en su visita a Rosario Central.

Maximiliano Amarfil, el cipoleño será titular en el mediocampo de Platense ante Argentinos Juniors.

El Bicho, líder y afianzado en lo más alto del grupo B con 21 puntos, pondrá a prueba al Calamar que conduce Martín Palermo, vivo en la Copa Argentina, pero lejos de los puestos que conducen a los playoffs en el certamen local.

El conjunto de Vicente López está a 7 unidades de Independiente que por ahora es el octavo de la zona A y quien marca el límite de clasificación. El Marrón ya no tiene margen de error para soñar con el campeonato.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuestas, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francico Álvarez, Alan Núñez o Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón, Gabriel Florentín o Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Díez.

Hora de inicio: 17.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Ciudad de Vicente López. Buenos Aires.

TV: Espn Premium.

 

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