Por el cruce interzonal de la 12ª fecha del Torneo Clausura 2026, Argentinos Juniors y Platense vivirán un clásico bien de divisiones formativas con la punta de la tabla anual en juego para el conjunto visitante desde las 17 y el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El equipo de Nicolás Diez está ante la gran chance de pegar el salto a lo más alto de la sumatoria de todo el 2026, a la espera de lo que pase a primera hora con Independiente Rivadavia en su visita a Rosario Central.

Maximiliano Amarfil, el cipoleño será titular en el mediocampo de Platense ante Argentinos Juniors.

El Bicho, líder y afianzado en lo más alto del grupo B con 21 puntos, pondrá a prueba al Calamar que conduce Martín Palermo, vivo en la Copa Argentina, pero lejos de los puestos que conducen a los playoffs en el certamen local.

El conjunto de Vicente López está a 7 unidades de Independiente que por ahora es el octavo de la zona A y quien marca el límite de clasificación. El Marrón ya no tiene margen de error para soñar con el campeonato.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuestas, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francico Álvarez, Alan Núñez o Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón, Gabriel Florentín o Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Díez.

Hora de inicio: 17.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Ciudad de Vicente López. Buenos Aires.

TV: Espn Premium.