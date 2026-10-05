En la continuidad del domingo, Argentinos Juniors le ganó 2-1 a Tigre en el Diego Armando Maradona por la fecha 11 del Torneo Clausura. El Bicho pudo mantenerse como uno de los punteros de la Zona B gracias a los tantos de Kevin Gutiérrez y Gonzalo Verón frente al Matador, que marcó el descuento por intermedio de Jerónimo Dómina y en el que Jabes Saralegui malogró un penal. Además, el elenco de La Paternal quedó escolta de Independiente Rivadavia en la tabla anual.

Un partido entretenido y con ocasiones para ambos tuvo la primera emoción a los seis minutos, cuando Gutiérrez recibió de frente y, con la confianza para patear de lejos, estableció el 1-0 con un gran remate. Desde allí, Argentinos tuvo dos ocasiones claras con Tomás Molina y Hernán López Muñoz, que desperdiciaron el segundo para el Bicho. Con el correr de los minutos, Tigre emparejó y pudo haberlo empatado, pero no capitalizó sus oportunidades: un remate de Santiago López dio de lleno en el poste después de ser arañado por Gonzalo Siri, que terminó siendo figura, mientras que minutos después Dómina tuvo la chance en el mano a mano, pero la tiró afuera.

Y desafortunadamente para Tigre, esa falta de eficacia le costó cara. Cayó un nuevo centro al área, esta vez de Prieto, para que un anticipo de cabeza formidable de Verón se transforme en el 2-0 del Bicho. A pesar de la desventaja, el Matador continuó yendo y en una nueva ocasión generada encontró la chance de descontar. En la acción del cabezazo al travesaño de Federico Álvarez, el defensor fue golpeado imprudentemente por López Muñoz y el árbitro Gariano dio penal después de revisarlo en el VAR. Sin embargo, Saralegui pateó muy mal y Siri le tapó tanto el penal como el posterior rebote para sostener la ventaja del dueño de casa.

Siri, el arquero suplente de Argentinos, atajó un penal clave. (Foto: X @AAAJoficial)

Ya en la segunda parte, Tigre no se dio por vencido y consiguió el empate a través de Dómina, que con un potentísimo remate acercó a un Matador que empezó a creer en sus posibilidades ante un Argentinos que no pudo dominar el encuentro y terminó sufriendo. Diego Dabove movió el banco y casi encuentra el empate en el juvenil Manuel Fernández, que estrelló un derechazo contra el travesaño en el final. No obstante, el Bicho resisitió para llevarse tres puntos que no solo rompen una racha de tres sin ganar, sino que lo devuelven a comandar la Zona B y lo dejan al acecho de Independiente Rivadavia en la tabla anual.

Argentinos 2-1 Tigre, los goles

A los seis minutos de juego apareció el 1-0 en su primer avance del encuentro. Después de una buena jugada de Matías Giménez Rojas, apareció por el medio sin marca un Gutiérrez que se animó a patear desde lejos y venció la estirada de Felipe Zenobio con un disparo bajo que estableció la diferencia.

Después de un par de ocasiones serias de Tigre, el local iba a encontrar un nuevo tanto justo antes del entretiempo. Sebastián Prieto escaló varios metros por el carril izquierdo y sacó un centro perfecto para un anticipo aún mejor de Verón, que le ganó a su marcador de cabeza para colgarla del ángulo superior derecho del arco de Zenobio.

Llegando al cuatro de hora del complemento, Tigre alcanzó el descuento tras una muy buena acción individual de Saralegui, que gambeteó entre dos y metió un gran pase en cortada para la diagonal de Dómina, que no dudó: ni bien le quedó para patear sacó un remate muy potente que se le metió a Siri por el segundo poste.

Saralegui malogró un penal

Justo antes del descanso, Tigre tuvo una ocasión inmejorable para ponerse a tiro. Luego de una infracción de López Muñoz sobre Federico Álvarez que el juez Gariano sancionó como penal luego de un llamado del VAR, el encargado del tiro fue Saralegui, sin embargo el ex Boca pateó muy mal y Siri se lo contuvo, así como el cabezazo posterior al rebote.

Formaciones

Argentinos: Gonzalo Siri; Franco Paredes, Mateo Mendoza, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Matías Giménez Rojas, Nicolás Oroz; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Andrés Gariano.

La previa

El conjunto de La Paternal llega con 18 puntos y necesita volver a sumar de a tres después de tres partidos sin ganar: empató ante Barracas Central y Gimnasia (LP), mientras que llega de perdier 1-0 frente a Rosario Central, que lo alcanzó en la punta la fecha pasada. Por el momento, Argentinos quedó en segundo lugar tras el 1-0 de Huracán ante Aldosivi, pero un nuevo triunfo lo devolverá a la cima. Como novedad, Nicolás Diez le dará la oportunidad en el once a Matías Giménez Rojas por Emiliano Viveros, en tanto que Mateo Mendoza va a la zaga por el suspendido Franco Vázquez.

Argentinos va por la recuperación luego de perder ante Central en Arroyito.

Del otro lado, Tigre intentará dar el golpe como visitante y cortar su mala racha en el campeonato. El conjunto de Victoria tiene 12 unidades y acumula tres derrotas consecutivas en el campeonato, la última ante Vélez sobre la hora por 3-2 que decantó en la renuncia de Diego Dabove, algo que finalmente no sucedió después de una charla con el plantel donde lograron convencer al DT de que siga en su cargo. Más allá de eso, el Matador necesita volver a ganar para no complicar su presencia en los playoffs.

De cara a este encuentro, el entrenador pone a Jerónimo Dómina, que toma el lugar del lesionado Gonzalo "Pity" Martínez, mientras que Joaquín Laso, Federico Álvarez y Santiago González también se meten al equipo.