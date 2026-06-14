En el retorno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA. Escocia superó 1-0 a Haití en el Boston Stadium, en el cierre de la primera fecha del Grupo C.Los europeos encontraron el gol, pero después sufrieron mucho más de lo pensando ante un gran equipo centroamericano.

Haití vendió cara la derrota ante los británicos, que ante cualquier pronóstico, terminó pidiendo la hora, siendo superado en el juego durante gran parte del cotejo.

El gol llegó a pocos minutos del parate para el refresco; Mcginn encontró una pelota viva en la media luna y sacó un remate mordido, con fortuna que se desvía en un marcador, y se termina metiendo en el arco para el 1-0.

Haití se fue recuperando con los minutos, y llevó peligro con escaladas por los costados, siempre prolijo por el lado de Deedson, y la presencia de Pierrot en el área. Incluso el delantero tuvo varias por la vía aérea para igualarlo. Incluso una polémica a los 78, cuando Bellegarde sacó un disparo que dio claramente en la mano de Hanley dentro del área, no revisada por el VAR.

Escocia volvió a los mundiales tras 28 años y lo hizo con victoria, más sufrida de lo pensado, y lidera el Grupo con tres unidades, por delante de Brasil y Marruecos que tienen 1. Haití mereció más, pero quedó con cero.

Próxima fecha, viernes 19 se verán Escocia vs Marruecos 19hs, y Brasil ante Haití 21.30hs.

El encuentro se jugará en el Boston Stadium desde las 22 y será clave en un grupo que también integran Brasil y Marruecos.

Es la segunda participación en la gran cita mundialista para el país centroamericano, que logró su boleto tras ganar el Grupo C de las eliminatorias de Concacaf, dejando en el camino a selecciones poderosas como Honduras y Costa Rica, marcando el regreso después de 52 años. Alemania 1974 fue el único mundial que dijo presente.

Para esta competencia, el seleccionado de Sebastien Migné jugó dos amistosos con triunfo 4-0 ante Nueva Zelanda, y cayó en su última presentación 2-1 contra Perú.

En frente estará Escocia, quien cortó la sequía de 28 años sin mundial luego de su participación en Francia 98. En su épica clasificación, logró el primer lugar de su grupo en UEFA, donde superó al candidato Dinamarca por 4-2 de manera agónica y remontada en Glasgow.

Entre sus figuras se destacan el mediocampista del Napoli Scott McTominay, el capitán del Liverpool: Andy Robertson, y jóvenes talentos como Lennon Miller y Findlay Curtis.

Ambos seleccionados comparten grupo con dos candidatos: Brasil y Marruecos, por lo que buscarán dar el golpe y clasificar por primera vez a una siguiente instancia.

Probables formaciones

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix, Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde, Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.

Datos del partido:

Hora: 22.00

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

VAR: José Enrique Naranjo Pérez (ESP)

Estadio: Boston Stadium