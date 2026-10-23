La preocupación se instaló en el Bayern Múnich por la salud de Vincent Kompany. El entrenador belga, de 40 años, fue trasladado este viernes a un hospital de Múnich después de varios días afectado por una infección vírica que ya había condicionado su actividad al frente del equipo. La intervención de un helicóptero medicalizado en las instalaciones del club generó inquietud, mientras se aguardan novedades sobre su evolución.

La información fue difundida por el diario alemán BILD y por el propio club bávaro. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre el motivo concreto de la hospitalización ni sobre cuánto tiempo podría demandarle la recuperación.

Los primeros síntomas aparecieron durante un partido

Los problemas de salud de Kompany comenzaron a hacerse visibles el sábado pasado, durante la contundente victoria del Bayern por 6-1 frente al RB Leipzig. Aquel día, el entrenador dio la charla a sus futbolistas, pero debió recostarse durante algunos minutos en el sofá del vestuario, tanto en el entretiempo como después del encuentro.

Según informó BILD, el belga llegó a recuperarse brevemente tras el partido e incluso volvió a revisar algunas jugadas en su computadora. Sin embargo, las entrevistas posteriores quedaron a cargo de otros integrantes de la estructura deportiva del club.

La infección vírica continuó afectándolo durante los días siguientes. El lunes no pudo dirigir el entrenamiento y volvió a ser examinado por los médicos. El martes tampoco estuvo al frente de la última práctica previa al compromiso por la Champions League, por lo que su ayudante, Aaron Danks, asumió la conferencia de prensa anterior al encuentro.

Pese a los inconvenientes físicos, Kompany regresó al banco de suplentes el miércoles para dirigir al Bayern en el empate 2-2 frente al Arsenal por la Champions League. Su presencia se produjo después de haberse perdido los entrenamientos del comienzo de la semana.

Tras el encuentro, el propio entrenador había reconocido que atravesaba un cuadro viral que le había exigido más de lo que podía soportar.

“Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo: ‘¡Para ya!’”, explicó.

Sus palabras reflejaron las dificultades que había atravesado en los últimos días, aunque todavía no se conocían públicamente los detalles que motivaron el traslado hospitalario de este viernes.

Ahora, la atención está puesta en la evolución del técnico y en la información oficial que pueda aportar el Bayern Múnich. Mientras tanto, la situación sanitaria de Kompany mantiene en vilo al entorno del club alemán.