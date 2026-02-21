¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 21 de Febrero, Neuquén, Argentina
POR AM 550 LA PRIMERA

En las radios del Grupo Prima Multimedios sábado, domingo y martes a todo fútbol

Una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y la Copa Argentina se vivirán en las radios del grupo periodístico de Neuquén capital

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 15:07
Vélez Sarsfield será local de River Plate, "el plato fuerte" del domingo

Sábado, domingo y martes en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno la continuidad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Los encuentros se emitirán por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias.

Este sábado en la continuidad de la sexta fecha del campeonato argentino con arranque de transmisión desde las 16.30, se vivirá el partido que van a jugar desde las 17 en el Bautista Gargantini del Parque General San Martín en la capital de Mendoza, entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda.

Este domingo, con arranque de transmisión desde las 16.30, en el primer turno jugarán en el Pedro Bidegain del Bajo Flores, San Lorenzo de Almagro ante Estudiantes de Río Cuarto que está anunciado a las 17.

El día cerrará con el encuentro que sostendrán en el estadio José Amalfitani en Liniers, la casa de Vélez Sarsfield que recibirá en el plato fuerte del día a River Plate, encuentro que irá desde las 19.15.

El martes 24 por los 32vos de la Copa Argentina 2026 se presentará en la competencia el conflictuado Boca Juniors que se cruzará con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo que milita en el Torneo Federal A.

El jueves 26 en el arranque de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en el Monumental de Núñez, River Plate oficiará de local de Banfield

