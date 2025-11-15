Godoy Cruz no pudo romper el 1-1 frente a Deportivo Riestra y consumó su descenso a la Primera Nacional tras 17 años en la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo mendocino llegó a la última fecha obligado a ganar y esperar un resultado favorable en Mar del Plata, pero nada de eso ocurrió: el empate propio y la victoria de Aldosivi terminaron de cerrar un semestre crítico.

El golpe emocional llegó temprano. A los 18 minutos del primer tiempo, Nicolás Benegas abrió el marcador para Riestra luego de una mala salida del Tomba que dejó al Malevo de frente al arco.



La reacción mendocina apareció rápido. A los 22, Santino Andino igualó el partido con un tiro libre que sorprendió a Nahuel Manganelli, arquero que reemplazó a Ignacio Arce.



A partir de allí, el encuentro se volvió tenso y cargado de nerviosismo. Riestra manejó los tiempos sin la presión de pelear por la permanencia, mientras el equipo de Omar Asad empujó más por necesidad que por claridad. El gol que podía cambiar la historia nunca llegó.

La confirmación del descenso se selló con el resultado en Mar del Plata: Aldosivi venció a San Martín de San Juan, dejando sin chances tanto al Verdinegro como a Godoy Cruz, que terminó la Tabla Anual en el anteúltimo puesto con 29 puntos.

El final marcó el cierre de un año turbulento para el Tomba, que llegó a utilizar cuatro entrenadores durante el semestre y solo ganó un partido desde mayo. La caída de rendimiento, los cambios constantes y la falta de respuestas futbolísticas lo empujaron a un desenlace que parecía inevitable.

Ahora, Godoy Cruz deberá rearmarse para afrontar la Primera Nacional en 2026, con la misión de reconstruir su proyecto deportivo y buscar el retorno cuanto antes.