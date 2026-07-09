Kyllian Mbappé no afloja en su pelea por ser el máximo goleador del Mundial 2026 y con su tanto ante Marruecos por los cuartos de final en la ciudad de Boston llegó a los 8, la misma cantidad que Lionel Messi en la Argentina que recién se presentará el sábado desde las 22 contra Suiza por esta misma instancia.

El francés malogró un penal a los 28 minutos, pero se recuperó en el complemento y marcó la primera diferencia de su seleccionado ante los africanos en el complemento. La victoria del subcampeón del mundo se terminó cerrando con el tanto posterior de Dembélé.

Lionel Messi lleva 8 goles en cinco partdos del Mundial 2026.

Los dos números 10 no son los únicos protagonistas de la pelea por el Botín de Oro que tiene a un invitado de lujo como el noruego Earling Haaland que suma apenas uno menos, dos de ellos nada menos que ante Brasil para marcar la partida del pentacampeón en octavos de final.

Harry Kane, de Inglaterra, llegó a 6. El atacante inglés del Bayern Múnich está presente y sigue en competencia después de haber marcado la salida de México nada menos que el Estadio Azteca y con un hombre menos desde los 7 minutos del complemento. El delantero del Bayer Münich se enfrentará al del Manchester City el sábado a las 18, en un mano a mano de los dos máximos candidatos.

Mbappé brilló con un doblete ante Suecia, llegó a 6 goles y alcanzó a Lionel Messi en la cima de los goleadores del Mundial 2026.

Así está la tabla de goleadores