El Torneo Clausura 2026 inicia para Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata con un atractivo duelo en el Cilindro de Avellaneda. Desde las 19, la Academia y el Lobo buscarán arrancar el certamen con el pie derecho, luego de una pretemporada con cambios, nuevos nombres, y amistosos “exóticos”.

Racing llega post etapa Gustavo Costas, y durante el mundial buscó consolidar su nueva etapa. Abrió el segundo semestre con goleada ante Defensa y Justicia por 4-1 en los 16avos de final de la Copa Argentina, en el debut de Juan Pablo Vojvoda como DT. Para el duelo ante el Lobo, el entrenador deberá rearmar el equipo debido a las suspensiones de Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Césare, dos bajas importantes en la estructura académica.

En la previa, Vojvoda dejó en claro cuál es la mentalidad de su equipo: "Tenemos que sostener una identidad y competir en todos los frentes. El objetivo es empezar ganando y demostrar desde el primer partido el equipo que queremos ser."

Del otro lado estará Gimnasia, que alcanzó los cuartos de final del Apertura, instancia en la que fue eliminado por River Plate. El equipo dirigido por Ariel Pereyra realizó una intensa preparación, que incluyó una gira por Rusia con amistosos frente a Zenit de San Petersburgo y Dynamo Makhachkala, buscando llegar con rodaje al estreno del campeonato, manteniendo la base del equipo que utilizó durante la pretemporada.

Zaracho será titular en el mediocampo de Racing

Ariel Pereyra remarcó la importancia de iniciar el torneo con una buena actuación: "La pretemporada fue muy positiva. El grupo trabajó muy bien y ahora queremos trasladar ese crecimiento al campeonato. Sabemos que enfrentamos a un gran rival, pero confiamos en nuestras posibilidades."

Racing y Gimnasia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Torneo Clausura, con la misión de comenzar el semestre sumando de a tres en un torneo donde buscarán ser protagonistas.

Probables Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacion Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Cilindro de Avellaneda