Desde las 21.30hs en Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro, Racing visita al Botafogo por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. La Academia necesita un triunfo que lo meta nuevamente en la pelea por el primer lugar y la clasificación directa a octavos.

Desde el clásico con derrota contra Independiente, Racing atraviesa un mal momento y un cuestionamiento constante por parte de sus hinchas contra la dirigencia. Clasificado con lo justo en la Liga Profesional, ahora buscará acomodar el rumbo en la competencia internacional donde visita al líder del grupo.

En la actualidad, está tercero con 4 puntos producto de un triunfo ante Independiente Petrolero, derrota ante el conjunto brasilero, y empate en la última fecha frente al Caracas en Venezuela. Sumar sería vital para el conjunto de Costas, ya que el conjunto venezolano ganó en Bolivia en el inicio de la fecha.

Por su parte, el “Fogao” es el líder con 7 puntos, producto del triunfo ante conjunto boliviano y argentino, más el empate de local ante los venezolano. En el Brasileirao marcha décimo con 17 unidades, lejos del líder Palmeiras. Un triunfo, lo dejaría al borde de la clasificación directa a los octavos de final.

El presente de La Academia no es el mejor post clásico de Avellaneda

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos, los primeros dos fueron triunfo de La Academia en la final de la Recopa del 2025, el último quedó en Avellaneda para el Botafogo por 3-2.

Probables formaciones:

Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 21:30

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

VAR: Leodán González (URU)

Estadio: Olímpico Nilton Santos