El Rally de Marruecos 2026, cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC completó este martes su primera etapa de motos, que unió Agadir con Zagora y tuvo 268 kilómetros cronometrados. El estadounidense Ricky Brabec, de Honda, se llevó la victoria por delante de tres pilotos oficiales de KTM. Entre ellos estuvo el argentino Luciano Benavides, que terminó cuarto y volvió a meterse entre los principales protagonistas.

En tanto, el neuquino Juan Santiago Rostan finalizó en el lugar 37°, y comentó en sus redes sociales finalizado el tramo inicial de la prueba que "la etapa uno ya está adentro. La más larga de este Rallye OLA Energy du Maroc con 268 kilómetros de especial y 368 de enlace. Puesto 37 donde nos vamos encontrando con esta nueva moto KTM. A descansar y preparar todo para el día de mañana (por el miércoles).

Rally de Marruecos 2026: el neuquino Rostan finalizó 37° en la primera etapa

Brabec resistió el ataque de KTM camino a Zagora

La primera etapa de motos, que unió Agadir con Zagora, en una jornada de 636 kilómetros totales y 268 de especial. Ricky Brabec tomó la delantera con su Honda, pero no pudo relajarse. Daniel Sanders fue recortando la diferencia y Edgar Canet también se acercó en el tramo final. El estadounidense sostuvo el ritmo hasta la meta y evitó que KTM sumara otra victoria después del prólogo que el australiano Sanders había ganado el lunes.

Luciano Benavides se mantuvo en el grupo de punta y terminó cuarto, detrás de sus dos compañeros de KTM. El salteño cedió 1 minuto y 53 segundos frente a Brabec en la etapa y quedó a 2 minutos y 5 segundos en la general virtual. Después de haber sido cuarto también en el prólogo, inició las especiales largas sin perder contacto con los primeros, un dato importante para su pelea en el Mundial de Rally Raid, al que llegó a solo seis puntos de Sanders.

Por su parte, Tosha Schareina tuvo una primera etapa complicada en Marruecos. El español llegó a la carrera a solo tres puntos de Daniel Sanders en el Mundial, pero terminó noveno, a 7 minutos 8 segundos del ganador Ricky Brabec. En la general quedó a 7 minutos 17 segundos del australiano, una diferencia significativa cuando todavía restan cuatro etapas. Martim Ventura protagonizó la sorpresa de la jornada. El portugués de Rally2 fue el más rápido en el primer control, a los 35 kilómetros, y terminó quinto tanto en la etapa como en la general, por delante de varios pilotos de la categoría principal.

Rally de Marruecos 2026: el neuquino Rostan finalizó 37° en la primera etapa

Este miércoles 30 de septiembre se disputará la etapa 2, con salida y llegada en Zagora. Los pilotos afrontarán 423 kilómetros totales, de los cuales 300 serán cronometrados.