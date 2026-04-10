Real Madrid empató con Girona 1 a 1 por la 31ª fecha de La Liga y quedó a seis puntos del líder Barcelona que todavía tiene que jugar su compromiso ante Espanyol (mañana desde las 13:30) con otra actuación determinante del uruguayo Federico Valverde.

El mediocampista, capitán en España y también la Selección de su país bajo el mando de Marcelo Bielsa, marcó el gol a los 6 minutos del segundo tiempo, con un remate de media distancia que provocó el yerro del arquero Paulo Gazzinaga, tan flojo como el resto del equipo visitante en el Santiago Bernabéu.

En esa lista también estuvo el argentino Claudio Echeverri, el “Diablito” ex River que sigue buscando su lugar en el mundo, por ahora lejos de las primeras planas de Europa, y que se fue reemplazado a los 17 minutos del complemento, instantes después del gol de la igualdad a través de Thomas Lemar con un preciso remate desde afuera del área.

El enganche nacional casi no la tocó en la noche madrileña ante una formación top que no viene bien, quedó comprometida también en Champions y busca aferrarse a las últimas victorias para no tirar el 2026 sin festejos.

Girona marcha en la mitad de la tabla, lejos del descenso, también a la clasificación por las copas. Con esa misma sentencia estadística fue que jugó el partido de viernes en España.

Clásico catalán

En la continuidad de la 31ª fecha, el sábado se presentará el líder Barcelona como local ante Espanyol, el clásico de Cataluña que se pondrá en marcha a las 13.30 de la Argentina.

A su término, en Sevilla, el ex equipo de Matías Almeyda recibirá al Atlético Madrid que marcha cuarto, en la última posición de pasaje transitorio a la próxima Champions.

El tercero de la discordia es el sorprendente Villarreal que el domingo visitará al Athletico Bilbao desde las 16.