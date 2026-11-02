El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram tras las polémicas arbitrales del domingo. Lo hizo acompañado de un puño apretado sobre el fondo de un escudo y una bandera del Pincha.

El posteo llegó en una jornada marcada por cuestionamientos a los referís. River protestó tras la derrota en el clásico, y minutos después Barracas Central empató agónicamente contra Belgrano en Córdoba, con quejas del Pirata al juez central Bryan Ferreyra por el tiempo añadido.

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"Los que te cuentan, dicen y operan instalando que te quieren robar el fútbol son los mismos que hoy te lo robaron haciendo sus negocios sin importarles nada de los sacrificios que hace cada socio por su Club.. muy triste todo", escribió Verón.

El contexto: la interna con la AFA

El mensaje de la Brujita se enmarca en su prolongado conflicto con la conducción de la AFA. Desde la gestión de Claudio Tapia se utilizó el argumento de que se quiere "robar el fútbol" para oponerse a la incorporación de capital privado. Verón, en una entrevista radial, había ratificado su oposición a las SAD, aunque sí valora la participación de empresas.

El enigmático mensaje de Verón contra la AFA: "Los que operan instalando que te quieren robar el fútbol son los mismos que hoy te lo robaron"

El presidente de Estudiantes fue suspendido por tres meses por la AFA tras increpar al referí Darío Herrera al final del partido ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, disputada en Santiago del Estero. La última semana, el Tribunal de Disciplina multó a Estudiantes con 1000 entradas (50 millones de pesos) porque el juez Sebastián Martínez observó al dirigente cerca del banco de suplentes de Alexander Medina durante el partido ante San Lorenzo.

Las críticas de Verón al arbitraje

Días antes de este posteo, Verón ya había cuestionado duramente el nivel del arbitraje argentino en una entrevista con Radio La Red. "¿Quién cree en el arbitraje en Argentina?", se preguntó, y mencionó que incluso dirigentes de clubes afines a la AFA se quejan de los jueces.

"El arbitraje es bueno en Argentina, pero hay una falta de criterio que hace difícil creer en los árbitros. Porque en dos jugadas en las que se cobra lo mismo tengan distintos criterios a la hora de analizar e ir al VAR", explicó.

Sobre su relación con Tapia, dejó una puerta abierta: "Puede haber un canal de diálogo con Tapia, pero yo el fútbol lo pienso de otra forma, lo viví de otra forma. Me puedo sentar a discutir e intercambiar opiniones sin ninguna tensión".