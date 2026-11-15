Godoy Cruz y Tristán Suárez llegan a la gran final de la Primera Nacional 2026 con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: conseguir el primer ascenso a la Liga Profesional 2027. El encuentro se disputará desde las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, cancha de Belgrano.

El Tomba buscará recuperar su lugar en la máxima categoría apenas un año después de haber perdido la categoría. El conjunto mendocino consiguió quedarse con el primer puesto de la Zona A con 66 puntos, aunque debió esperar hasta la última fecha para asegurar su clasificación, sacando la cima a Ferro, quien se perfilaba como el candidato.

Godoy Cruz consiguió la clasificación en una definición dramática: derrotó 2-1 a Almirante Brown con un gol de Diego Viera en tiempo de descuento y aprovechó el empate de Ferro ante Acassuso para quedarse con el liderazgo por diferencia de gol.

Godoy Cruz busca volver a primera

La llegada de Pablo De Muner fue determinante para cambiar el rumbo del equipo. Después de un comienzo irregular, el entrenador consiguió darle mayor solidez y competitividad al plantel. Una de sus principales armas ofensivas es Martín Pino, uno de los máximos goleadores del campeonato.

Del otro lado estará Tristán Suárez, que afronta uno de los partidos más importantes de sus 98 años de historia. El conjunto de Ezeiza terminó primero en la Zona B con 64 unidades, dos más que Atlanta, su inmediato perseguidor.

Bajo la conducción de José María Martínez, el Lechero construyó una campaña basada principalmente en el orden defensivo y la regularidad. Recibió apenas 16 goles durante la fase regular y solamente perdió cuatro encuentros. En la última jornada empató 0-0 frente a Deportivo Maipú, resultado que le permitió conservar el primer puesto y asegurar su lugar en la final.

Tristán Suarez va por el día más glorioso de su historia

Entre sus principales figuras aparecen el arquero Joaquín Bigo, el defensor Mauricio Guzmán, Nicolás Del Priore en la mitad de la cancha y Diego Becker como generador de juego.

El ganador ascenderá directamente a Primera División. En caso de empate en los 90 minutos, habrá suplementario y, si persiste la igualdad, penales. El perdedor tendrá una nueva oportunidad en los cuartos de final del Reducido.