Cipolletti empata 0 a 0 en su visita a Juventud Antoniana de Salta por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A en el estadio Fray Honorato Pistoia. Cipolletti llega con ventaja deportiva y buscará un resultado que le permita definir la clasificación en La Visera de Cemento.

Este partido nada tiene que ver con el que la visita ganó por la última fecha del Nonagonal B, cuando lo salteños se encontraban eliminados y en plena crisis deportivo con sus hinchas. Para esta tarde, se amplió el aforo en el estadio y se agotaron las 6.500 localidades.

Además, el Albinegro sumó bajas importantes en relación al último partido: Andrés Almirón expulsado en la final ante San Martín de Formosa y Gonzalo Lucero, lesionado en la semana previa. Por esa razón, Fabián Henríquez apostó a una línea de fondo de cinco hombres y apostó al joven Sergio Ranquehue para jugar en la mitad de la cancha.

Los primeros minutos muestran a un Cipo aplomado, consciente de una serie larga que se definirá en Río Negro dentro de una semana. Cumplidos los primeros diez minutos, no sufre y juega lejos del arco defendido por Facundo Crespo.

Ofensivamente no pasada nada en el partido, en ninguno de los dos arcos, pero a los 20, Ignacio Sanabria tuvo una dura entrada contra Nicolás Peralta y vio la segunda amarilla de la tarde. La primera había sido a los 4 minutos. El Albinegro con superioridad númerica en el amancer de la elimintoria.

Síntesis:

Juventud Antoniana: Facundo Abraham; Ángel Gómez, Isaac Monti, Carlos López, Ignacio Sanabria; Jhon Palacios, Joaquín Iturrieta, Tadeo Marchiori , Tomás Assennato; Pedro Muné, Pablo Alvarenga. DT: Sergio Maza.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro, Nehuén García; Marcos Pérez; Fernando Petinerolli, Sergio Ranquehue; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez.

Expulsado: PT 20' Acevedo (JA).

Árbitro: Lucas Nicolás Cavallero.

Estadio: Fray Honorato Pistoia, Salta.

La previa

Cipolletti comenzará este domingo una nueva serie eliminatoria frente a Juventud Antoniana, ahora por el segundo ascenso a la primera nacional, con el objetivo de dejar atrás la derrota en la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa. La ida será en Salta, mientras que la revancha tendrá como escenario La Visera. El Albinegro cuenta con una ventaja importante: si la serie termina igualada en el resultado global, avanzará a las semifinales por su mejor ubicación en la competencia.

El equipo de Fabián Enríquez llega después de disputar la final por el primer ascenso, en la que cayó frente a San Martín de Formosa. Por su participación en esa definición, el Albinegro ingresó directamente a los cuartos de final de la Reválida.

Para el inicio de la serie, deberá afrontar la ida con dos ausencias importantes: Gonzalo Lucero, por una lesión muscular, y Andrés Almirón, suspendido por su expulsión en la final. La buena noticia es el regreso de Víctor Manchafico, recuperado de su lesión.

en la fase campeonato, cipolletti ganó en Salta por 2-0

Por su parte, el conjunto salteño consiguió su lugar entre los ocho mejores de la Reválida luego de superar dos instancias eliminatorias. Primero dejó en el camino a Huracán Las Heras y posteriormente eliminó a Sol de América de Formosa, superándolo 3-0 en Salta, aunque cayó 2-0 en la revancha, resultado que le permitió avanzar con un global de 3-2.

El equipo dirigido por Ignacio Sanabria intentará hacerse fuerte en el Fray Honorato Pistoia y conseguir una diferencia que le permita viajar a Cipolletti con posibilidades concretas de clasificación. El entrenador Sergio Maza apostaría por una formación similar a la que jugó ante Sol de América, con los posibles ingresos de Sanabria y Esparza.