Instancia decisiva en la temporada del Torneo Federal A 2026 con la disputa de la Reválida que marcó la victoria de Cipolletti en Salta contra Juventud Antoniana, pero que tiene otras llaves abiertas.

Todo comenzó el sábado con la presentación de Douglas Haig como local ante Gimnasia de Chivilcoy 1 a 0. La ventaja deportiva la tiene el Lobo que ahora preparará la revancha en casa con la necesidad de ganar.

Ya en domingo, Alvarado de Mar del Plata viajó a Santiago del Estero y cayó por el mismo resultado ante Sarmiento de La Banda.

El dueño de casa sufrió la expulsión de Gaspar Triverio a los 32 minutos, pero todo se equilibró sobre el final del primer tiempo por la roja a Germán Cervera en el Torito. La revancha ahora irá al Mundialista de La Feliz.

Recién el jueves

Como consecuencia de la llegada del Papa a la Argentina, Kimberley y Olimpo de Bahía Blanca recién jugarán el jueves a las 15.30 en Mar del Plata.

En este mano a mano, la ventaja deportiva es para el Aurinegro, otro de los apuntados como gran candidato al ascenso a la Primera Nacional.