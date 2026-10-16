Pese a la expulsión directa que el árbitro cordobés Fernando Rekers decidió para Federico Acevedo, Facundo Centurión y Germán Sosa en la semifinal de ida por el Torneo Federal A 2026 entre Cipolletti y Alvarado, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal aplicó sólo una fecha de castigo para todos.

Esto significa que el equipo ganador de la llave que se define el domingo a las 15.30 en el Mundialista José María Minella podrá contar con ellos en una potencial final ante el mejor del mano a mano entre San Martín de Formosa y Olimpo que se define en el Norte y arrancó en Bahía Blanca con empate 1 a 1.

La duración de la pena deportiva sorprendió tanto en Río Negro como en la Costa Atlántica ya que, ante una roja directa, de mínima son dos juegos afuera de las canchas.

Viaja Cipolletti

El Albinegro parte de La Visera con destino a Mar del Plata esta noche sin el goleador y con la incertidumbre alrededor del once titular que presentará para la revancha.

Cipo va con ventaja de un gol, pero su rival tiene ventaja deportiva. Con el empate y la victoria, los dirigidos por Fabián Enriquéz se meterán en el cruce decisivo para llegar a la Primera Nacional.

Probable formación de Cipolletti

El probable 11 titular de Cipo sería: Facundo Crespo; Nicolás Trejo o Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero, Maximiliano López o Nahuel Luna y Nicolás Peralta.