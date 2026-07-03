Después de convertirse en uno de los hinchas argentinos más reconocidos del debut mundialista gracias a la bandera con la inscripción "Allen - Río Negro", el allense Maximiliano Ortiz confirmó que volverá a acompañar a la Selección argentina en una nueva instancia del Mundial 2026.

Radicado desde hace varios años en Carolina del Sur, Estados Unidos, el ingeniero compartió en sus redes sociales que ya está en el Hard Rock Stadium, donde Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

"El sueño continúa!!! Vamos Argentina, carajo!!!", escribió en su cuenta de Facebook.

Horas antes había compartido que va a presenciar el duelo histórico en una posición privilegiada. "FILA 3 ATRÁS DEL ARCO!!! FILA 3 ATRÁS DEL ARCO!!!! Conseguimos entrada en la tercera fila a nada de la cancha para Argentina vs Cabo Verde!!! El sueño continúa, vení Leo a abrazarte con la bandera de Allen, Río Negro!!! Ahí vamos, MAIAMEEEEEEEEE!!! “Ahí sentí que no estaba solo. En esa tribuna estaban mi viejo, mi hermano y todo mi barrio (El Santa) metido adentro de la bandera de Allen", publicó.

La bandera que emocionó al Alto Valle

Ortiz se hizo conocido durante el debut de Argentina frente a Argelia, disputado en Kansas City, cuando levantó su bandera justo en el momento en que un remate pasó por encima del arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez. La imagen fue captada por la transmisión oficial y rápidamente recorrió las redes sociales.

En una entrevista con Entretiempo, por AM550, recordó cómo vivió aquel instante. "Cuando vi venir la pelota pensé: 'Bueno, si me pega un pelotazo en la cara y me baja un diente, no importa. Yo voy a levantar la bandera igual'. Había prometido a toda la gente de Allen que iba a intentar que se viera", contó entre risas.

El momento tuvo un fuerte valor emocional para él. "Se me llenaron los ojos de lágrimas cuatro veces. Por Messi, por el lugar donde estaba, por todo el camino recorrido para llegar hasta ahí. Fue una mezcla de sensaciones muy fuerte. Realmente fue un sueño cumplido."

Maximiliano nació y creció en Allen, estudió en la Escuela N° 282 y luego en el Bachillerato con Orientación Docente N° 24, mientras vivía en el barrio Santa Catalina. En distintas oportunidades contó que fue el primer universitario de su familia y que llegó a convertirse en doctor en Ingeniería Genética gracias al esfuerzo compartido con sus padres.