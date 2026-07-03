Miami se ha teñido de celeste y blanco, una tendencia que fue incrementando con el transcurso de la semana hasta llegar a las 16 de este viernes, momento en que se abrieron las puertas del Hard Rock Stadium, sede del compromiso por los 16avos de final en la Copa del Mundo entre la Argentina y Cabo Verde.

Sin embargo, lo que se ha vivido en la previa al puntapié inicial es inédito y la ciudad estadounidense de La Florida se vio invadida por “La Banda”.

Supermercados repletos de hinchas que armaron en el lugar un espacio de canciones de cancha, espacios verdes utilizados como punto de encuentro, además del banderazo del jueves y lo que se vivirá en el “fanfest” momentos antes de las 19.

Es que, hasta último momento, los celulares de los presentes están activos por la chance de una reventa. En este momento, un ticket entre las peores ubicaciones del estadio puede estar cotizando cerca de los 3.000 dólares.

La especulación está al orden del día y quién más rédito económico le ha sacado a esos QR han sido los hinchas uruguayos.

Los Charrúas apostaron a una clasificación Celeste como escoltas de España, se aseguraron el ingreso oficial desde los meses previos y ahora quedaron ante la chance de amortiguar económicamente buena parte de su corto Mundial.

Rompe tendencia

Aunque el valor de las entradas va bajando con el acercamiento del partido, no parece ser el caso de la Argentina por la alta demanda.

El interés por ver a Lionel Messi no es sólo de los compatriotas, sino por buena parte del mundo, lo que difícilmente hará bajar los precios. Y como en Estados Unidos toda esta transacción es legal, no hay objeciones en las adyacencias.

A diferencia de las presentaciones anteriores en Dallas y Kansas, Miami sí que ha recibido a los argentinos de cada domingo en la cancha. El acompañamiento al campeón del mundo promete ser ensordecedor y la nueva canción mundialista se hará notar.

Por paquetes turísticos y diagrama de los viajes de los hinchas particulares, la caravana autóctona ahora sí que marcará presente, tendencia que se hará más notoria a media que el equipo vaya superando fases.

Cabo Verde será el primer obstáculo deportivo mano a mano rumbo a la final, camino que en caso de victoria continuará por Atlanta.