En medio de una fuerte polémica institucional, la venta de entradas para ver a Boca en la Bombonera volvió a quedar bajo la lupa. A pesar de la denuncia penal que involucra al presidente del club, Juan Román Riquelme, una plataforma digital ofrece localidades en dólares para ingresar al estadio, con valores que oscilan entre los 100 y los 300 dólares.

Las publicaciones incluyen tanto plateas como ubicaciones en sectores populares, incluso en zonas que históricamente estuvieron vinculadas a la barra brava conocida como “La 12”. Según pudo constatarse en la plataforma Stadibox, una popular del sector donde se ubica la barra se ofrecía a 108 dólares y había alrededor de 20 disponibles apenas horas antes del partido que Boca disputó este miércoles.

La situación genera aún más ruido si se tiene en cuenta que muchos socios del club quedan afuera del sistema de ingreso al estadio. Al no superar el filtro de asistencia, la única alternativa para presenciar los partidos en la Bombonera termina siendo el mercado de reventa, con valores muy superiores a los precios oficiales.

La plataforma en cuestión se presenta como un servicio digital que conecta a dueños de palcos, suites y plateas con personas o empresas interesadas en alquilar esos espacios para eventos deportivos o culturales. Sin embargo, en las publicaciones vinculadas a los partidos de Boca aparecen mayormente plateas y populares, pero no palcos ni suites disponibles.

Las entradas más económicas publicadas figuran como “simil popular”, ubicadas en sectores cercanos a la tribuna donde se ubica La 12, con precios cercanos a los 120 dólares. En tanto, otras plateas alcanzan valores que van desde los 180 hasta los 312 dólares, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

“Los tipos venden popular de La 12, arriba de La 12 y el sector C, que es donde van los directivos. No es muy difícil saber quién maneja esas puertas de acceso”, señaló a la Agencia Noticias Argentinas una fuente que conoce el funcionamiento interno del estadio.

Todo ocurre en un contexto judicial complejo para la dirigencia xeneize. El presidente del club, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en el manejo de entradas. La presentación fue realizada por Walter Federico Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad cercano a Patricia Bullrich.

Según la denuncia, el objetivo es investigar un presunto “mercado negro” y un “esquema mafioso” en el que se manipularían y distribuirían entradas de manera irregular. El denunciante aseguró contar con más de 100 testigos, además de chats y videos que respaldarían la acusación.

La presentación judicial también pide investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la desaparición de unas 50 mil prendas deportivas del club.

La causa se suma a un momento delicado para Boca, marcado por tensiones internas, cuestionamientos de los hinchas en la Bombonera, la reciente eliminación de la Copa Libertadores y la salida de Fernando Gago como entrenador. Mientras tanto, la polémica por las entradas sigue sumando capítulos.