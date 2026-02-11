Sebastián Battaglia habló y no dejó lugar para interpretaciones. El jugador más ganador en la historia de Boca, ídolo indiscutido en la Ribera y ex entrenador del club, fue contundente cuando le preguntaron si volvería a dirigir bajo la presidencia de Juan Román Riquelme: “No”.

La respuesta, seca y directa, reaviva una historia que tuvo un final conflictivo. Battaglia dejó el cargo en 2022 en medio de diferencias con la dirigencia que entonces encabezaba Riquelme como vicepresidente. Hoy, con Román como presidente, el ex DT marcó un límite claro.

Sin embargo, abrió una pequeña puerta: “Sí volvería a estar desde otro lugar dentro del club, no como entrenador. No quiero adelantar la propuesta que tengo porque queda mucho tiempo”. Una frase que siembra expectativa sobre un posible regreso institucional, aunque lejos del banco.

En una entrevista con Picado TV, Battaglia fue más allá y dejó una reflexión que golpea de lleno en la actualidad xeneize: “Fue difícil el proceso por un montón de cuestiones. Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas, no logra estabilizarse”.

La autocrítica no quedó ahí. “Yo tenía mis convicciones y mis puntos de vista y los planteaba. Hubo charlas futboleras, no tanto con Román, sino con los muchachos del Consejo. Las charlas siempre estaban. Eso es así y son parte de la institución”, explicó, marcando diferencias en la dinámica interna de su ciclo.

Sobre su relación personal con Riquelme, fue claro: “No volví a hablar con él. Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto. Uno tiene que separar las cosas”.

El presente futbolístico también estuvo en el centro de su análisis. Tras la derrota ante Vélez en Liniers, Battaglia apuntó a un problema que, según él, Boca arrastra desde hace tiempo: “Es la irregularidad que tiene Boca en este último tiempo, no llega a ser un equipo estable o que transmita seguridad. La irregularidad hace que todo entre en duda”.

Incluso opinó sobre la reunión que el presidente mantuvo con el cuerpo técnico y referentes del plantel tras la caída: “Estamos hablando de un presidente diferente. Jugó al fútbol, tiene experiencia en manejo de grupo. Hay momentos en los que se puede hablar y momentos que deben ser de pura intimidad. No lo veo mal”.

Con un “no” que resonó fuerte y una crítica que expone las heridas abiertas, Battaglia volvió a meterse en el debate xeneize. Ídolo eterno como jugador, ex técnico con historia reciente y voz autorizada, sus palabras no pasan desapercibidas en un Boca que, según él mismo, todavía no encuentra estabilidad.