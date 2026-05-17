Preocupación en River y en el mundo de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 después de conocerse el parte médico Millonario que dejó la semifinal del Torneo Apertura 2026 que el equipo de Eduardo Coudet le ganó a Rosario Central 1 a 0.

Cuando parecía que lo de Sebastián Driussi sería de quirófano, el grado 2 en la distensión del ligamento interno de su rodilla derecha fue una buena noticia en medio del contexto.

No tanto lo de Aníbal Moreno en la mitad de cancha que tuvo un resultado parecido, pero menos grave porque la distensión fue calificada de complejidad 1. El entrerriano forma parte de la pre lista mundialista de la Argentina compuesta por 55 nombres.

Sin embargo, el que realmente preocupa a Lionel Scaloni y el resto del cuerpo técnico albiceleste es Gonzalo Montiel.

Cachete desgarrado

El marcador lateral derecho de River y número puesto en la nómina de 26 que viajaría a Estados Unidos, México y Canadá sufrió el desgarro del cuádricep en su pierna izquierda y la cosa sí que está complicada.

Lo que sucede, es que en AFA tampoco tienen en plenitud a Nahuel Molina en esa posición. El jugador de Atlético Madrid también sufrió un desagarro, en su caso grado 1 en el cuádricep izquierdo.

Nahuel Molina, lateral derecho de la Selección Argentina, también se desgarró jugando para su club, el Atlético Madrid.

Dolor de cabeza grande para el seleccionado que en cada fecha del fútbol mundial está atento a todo lo que sucede con sus preferidos.

Mientras, lo que concreto es que ni Montiel, ni Driussi ni Moreno estarán presentes en la final del certamen nacional que se jugará el próximo domingo en la ciudad de Córdoba entre River y el ganador de Argentinos Juniors y Belgrano.